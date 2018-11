Recuperación. Tobías Martínez quedó último tras un trompo, pero avanzó hasta meterse en el top 10.

Tras una importante remontada, Tobías Martínez finalizó ayer en la séptima colocación la primera carrera del fin de semana de la Fórmula Renault 2.0, que se presenta en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba. Hoy, en tanto, se llevará a cabo la última competencia del año, en el marco del Súper TC2000.

Martínez largó desde el 12do lugar, logrando mantener ese puesto en la primera vuelta de carrera. En la vuelta 2, mientras intentaba un sobrepaso, se produjo un roce y el sanjuanino terminó haciendo un trompo y cruzado en la pista; por fortuna no fue impactado por los autos que venían por detrás de él. Tras quedar en el último lugar y en el relanzamiento, Tobías comenzó a ganar algunos puestos, para que en las dos vueltas siguientes se metiera entre los diez en competencia. En la vuelta 7 logró instalarse en el 7mo puesto, posición en la que finalizó la competencia. "La verdad que no tengo el auto que esperaba. Tenemos una merma importante en el rendimiento, ya que no nos favoreció el sorteo de motores. De todas maneras pude avanzar varios puestos y finalizar en un séptimo lugar, que me sirve para sumar antes de cerrar el campeonato", expresó Martínez.

La carrera fue ganada por Eduardo Moreno, escoltado por Eugenio Provens y Nicolás Moscardini.

Ardusso, a un paso

Facundo Ardusso, con Renault Fluence, se quedó ayer con la pole position en el Súper TC 2000, de cara a la última competencia del torneo de la especialidad, que se disputará hoy en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, por lo que dio un paso fundamental para ser campeón.

Agustín Canapino (Cruze), el único rival con chances de título, se ubicó tercero y con 42 unidades en juego debe ganar y esperar que Ardusso termine del séptimo puesto hacia atrás.

Hoy, a las 12, el Súper TC2000 largará su final a 27 rondas o 45 minutos como máximo de duración (televisa TyC Sports).