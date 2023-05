Esta vez no pudo ser el triunfo, aunque le sirvió a Tobías Martínez para continuar su escalada

dentro de una categoría que va creciendo como es la TC Pista Pick up. Por la cuarta fecha del

calendario (la primera afuera del Roberto Mouras, de La Plata), el trazado de Viedma, el

santaluceño se ubicó segundo en la final sobre el mediodía de domingo, sólo por detrás del gran dominador de la prueba, Elio Craparo, quien le sacó 5s448/1000 de ventaja. El podio

lo cerró Marcos Castro, con su Nissan. A lo largo de la decena de vueltas al circuito, Martínez supo acomodarse en el pelotón de siete camionetas, entendiendo que esta ocasión no iba a poder estar en lo más alto como sucedió en su bautismo en la categoría la fecha anterior.

La quinta fecha de la temporada será el 4 de junio, en el autódromo de La Plata.

De esta forma, sacó puntos más que importantes para escalar en las posiciones del campeonato que encabeza por ahora Nicolás Impiobato (Toyota) con 143 puntos. Segundo se ubica Craparo con 135, tercero Lucio Calvani (Ford) con 133. Mientras que Martínez, con su Toyota, se ubica sexto con 77 unidades, pero ya con una victoria obtenida. “Fue una carrera muy linda y divertida. Sabía que estaba para conservar la segunda colocación y sumar experiencia”, destacó el sanjuanino al bajarse de su camioneta.