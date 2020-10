El título el año pasado en la Fórmula Renault Plus le abrió al piloto sanjuanino Tobías Martínez un abanico de opciones para seguir progresando en su promisoria carrera. Entre las posibilidades, se quedó con dar el salto al TC Pista Mouras, la segunda categoría escuela del mítico Turismo Carretera. Luego de cerrar el tramo inicial de esta temporada atípica por el coronavirus, el corredor de apenas 19 años iniciará la Copa de Plata que coronará al mejor del 2020 como puntero. Un presente formidable teniendo en cuenta muchos factores a los que tuvo que adaptarse, por ejemplo saltar de un monoplaza (antes corrió en karting) a un auto con techo.



"La verdad que es un momento que no me esperaba. Muy contento realmente de estar donde estamos, pero siendo consciente que lo principal es seguir aprendiendo. Soy muy joven, recién llevo mi primer año en este tipo de autos y hay que seguir escuchando mucho y ganando experiencia", analizó Tobías desde Capital Federal donde está acompañado por su padre (Gonzalo) y el lugar que tendrá hasta el viernes cuando ingrese a la "burbuja sanitaria" que se formará nuevamente en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata, donde se disputará la primera de tres fechas de la Copa de Plata.



El piloto de la Chevy 107 de la categoría se encuentra primero entre los 12 candidatos a ganar la corona, y es el único que triunfó en más de una fecha en la temporada de seis pruebas que se disputaron. Haber ganado una carrera final es un requisito excluyente pensando en el título. "Al tener una victoria encima, uno sabe que deberá correr de otra forma. Por ejemplo, el segundo (Tomás González), no pudo hacerlo y entonces deberá ir con todo a buscar un triunfo. Empieza otro tipo de campeonato y con otra manera de disputarlo", subrayó sobre la estrategia de cara a las tres finales, todas a disputarse en La Plata donde el fin de semana el sanjuanino se impuso en la quinta fecha y fue décimo (se despistó cuando era puntero) en la sexta.



Martínez integra el equipo Las Toscas Racing y el experimentado piloto de TC Christian Ledesma es su asesor técnico en las carreras. Sobre su relación con el marplatense, ponderó que "es un piloto que sabe muchísimo y por eso siempre estoy atento a sus consejos e indicaciones. Me gusta que me hable mucho durante las carreras y la relación es muy bien. Él tiene mucho que ver con que yo esté donde estoy ahora".



Llegar a una categoría con autos como el TC Pista Mouras generó en Tobías un lógico periodo de adaptación. "No fue el mejor inicio de temporada con un par de abandonos que tuvimos y luego el parate por la pandemia. Pero creo que el equipo y yo nos fuimos conociendo con el tiempo, y sabiendo qué era lo que necesitábamos para andar mejor", expresó y agregó de manera más técnica: "Por ejemplo, el auto mejoró mucho en la tracción en las partes lentas. Al principio del año, perdió mucho rendimiento en el final de las carreras y ahora eso no pasa. Es un cambio importante y que nos ha dado buenos resultados".

El más ganador

2 Son las finales ganadas por Tobías, único que repitió victoria