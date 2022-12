El argentino Gerardo "Tata" Martino confirmó hoy su renuncia como DT de México y asumió "el fracaso" de la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, luego de la victoria 2-1 ante Arabia Saudita que no alcanzó para el pase a los octavos de final.



"Mi contrato se terminó cuando al árbitro pitó el final del partido y no hay nada más que hacer", manifestó Martino en conferencia de prensa.



"Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy. Asumimos el fracaso que tuvimos en esta Copa del Mundo", explicó, sin vueltas, el exseleccionador argentino.



"Desde que llegué trabajé con total libertad, sin ninguna interferencia de nadie. Eso lo agradezco al Presidente y a los Directores Deportivos", señaló el "Tata".



Martino se hizo cargo del seleccionado mexicano el 7 de enero de 2019 y desde entonces dirigió durante 66 partidos, donde obtuvo 42 triunfos, 12 empates y 12 derrotas, con 116 goles a favor y 55 en contra.



En su ciclo ganó la Copa Concacaf 2019, pero perdió la final de la edición 2021 a manos de Estados Unidos, cuestión que no cayó bien en los aficionados mexicanos.



Además, se clasificó segundo en las Eliminatorias de Concacaf para Qatar 2022, detrás de Canadá.



Su último año en México fue hostil con críticas de la prensa y el público, que se intensificaron con la negativa al llamado del goleador histórico Javier "Chicharito" Hernández.



México sumó 4 puntos en el grupo C de Qatar 2022, misma cantidad que Polonia, pero quedó eliminado por diferencia de gol. Argentina (6) finalizó primera y Arabia Saudita (3), última.