"Debido a la indefinición en la designación de nuevas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y de los graves inconvenientes para conseguir conformar el plantel que represente al país en los próximos Juegos Olímpicos, el cuerpo técnico de la Selección ha decidido presentar su renuncia en el día de la fecha". De esa manera comunicó Gerado Tata Martino en julio de 2016 su alejamiento del cargo de entrenador del equipo nacional, al que había comandado durante 693 días.

Poco más de dos años después y en medio del interinato de Lionel Scaloni, el rosarino brindó una entrevista en la que dejó su crucial mirada sobre el presente de la AFA y la Albiceleste: "Nada ha cambiado", lanzó.

En una charla que mantuvo con el periodista Daniel Arcucci, Tata, hoy al frente del exitoso Atalanta United de la MLS de los Estados Unidos manifestó: "Creo que no ha cambiado nada en la AFA, desde lejos se nota peor porque de alguna manera en la época mía, con lo que representó la muerte de Julio Grondona (ndr: 30 de julio de 2014) y la incidencia que él había tenido en el fútbol argentino durante muchísimo años, era bastante lógico que haya un momento de confusión".

En este sentido Martino se refirió luego a la vergonzante votación del 38-38 que protagonizaron los dirigentes de la AFA en un primer intento de dirimir al sucesor de Grondona entre Claudio Chiqui Tapia y Marcelo Tinelli, con un padrón de votantes de 75 nombres. "Ese momento lógico de confusión se prolongó y terminó en algo que fue un bochorno", apuntó.

Sobre el presente, en tanto, el ex DT de Newell's agregó: "Creo que ahora, al haber una conducción, la de Chiqui, que es normal, que fue elegido, que se haya producido un hecho como el del fin de semana pasado como cuando los futbolistas tenían que ir a la Selección y era todo muy complicado me recuerda un poco aquella época de lo Juegos Olímpicos y me parece en el análisis que todavía… yo tomé una decisión entre otras cosas por ese hecho y lo que noto es que dos años después ese hecho se vuelve a repetir. Entonces ahí es donde pienso que ha cambiado muy poco y hasta puedo pensar que se está peor. Hace un tiempo que vivimos de una manera extraña, hoy el nombre es uno (en referencia al candidato a dirigir a la Selección), mañana otro y así estamos hace mucho tiempo, y tampoco escucho desde los medios un mensaje con compromiso para que esto cambie, en realidad lo que veo es que se toca el tema, yo diría con poca profundidad y con muchas voces sueltas".

Finalmente, y en la línea de la columna que Ernesto Cherquis Bialo escribió en Infobae en la que sentenció que La selección nacional ha muerto, Martino consideró: "No sé si es tan dramático cuando alguien dice que la Selección está muert;, uno a veces usa esos términos para llamar un poco la atención y para que algo de verdad se haga. Es muy cansador escuchar a mucha gente salir permanentemente en los medios, háblese de jugadores, periodistas, entrenadores a pedir un cambio y a veces uno nota que esa misma persona hace muy poco para que haya un cambio".

De esta manera y ante el panorama planteado resulta difícil pensar que Gerardo Martino, que era uno de los nombres considerados como candidato a ocupar el puesto de entrenador de la selección argentina considere realmente la posibilidad del regreso.