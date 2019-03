Titular. Franco Cristaldo seguirá en el mediocampo de San Martín para el vital clásico de hoy contra Godoy Cruz de Mendoza. Un partido decisivo para el futuro inmediato del Verdinegro.

El fútbol, caprichoso como la vida misma, elige momentos, combina necesidades y termina armando partidos que son más que especiales. Son los clásicos, esos que no se pueden perder. Son los clásicos, esos que todos quieren ganar y para San Martín hoy es día de clásico. Nada más, ni nada menos que el cruce con Godoy Cruz de Mendoza. El mejor rival, en un momento más que singular para el Verdinegro, lo incitan al triunfo. A meter ese partido que puede darle el envión final para sostenerse en Primera, para tomar el impulso decisivo en esta recta final de 5 fechas que le quedan a la Superliga de AFA. Es el partido. Sabiendo que hace 3 fechas que San Martín no gana y que de los últimos 9 puntos en juego, sumó apenas 1, el destino le sigue guiñando un ojo porque lo tiene todavía fuera de la zona de descenso y con la potestad de depender de sí mismo para lograr salvarse. En ese juego de estadísticas que aún le dan la mano se debate el Verdinegro que no puede encontrar aún la línea que lo defina futbolísticamente pero que deja todo en cada juego, sabiendo lo que se juega.



Después de la derrota en Rosario del lunes pasado, marcada por la polémica de los penales, en San Martín decidieron volver a empezar. Con nombres vitales en su esquema ya recuperados, el técnico Forestello decidió retocar lo mínimo apostando por una columna vertebral que sostienen Ardente, Bogado, Gelabert y Palacios Alvarenga. Así, decidió el regreso de Francisco Mattia a la defensa tras su suspensión en el lugar de Arian Pucheta y además, la vuelta de Claudio Mosca al mediocampo ya recuperado de una distensión ligamentaria. Con Mosca titular, retrasará a Federico Milo a la posición de marcador lateral izquierdo, saliendo Ian Escobar. El resto, igual con Franco Cristaldo como volante derecho y la dupla Denning-Palacios Alvarenga para el ataque. Es hoy lo que tiene San Martín y lo pone en cancha porque Osorio Botello no está en plenitud y el entrenador lo sostiene. Será cuestión que aparezca el funcionamiento y en el caso de que no sea así, que salga a flote la personalidad de un equipo que quiere quedarse.



Del otro lado estará este Godoy Cruz en transición. Tras el ciclo nefasto del Negro Gómez que apenas estuvo 6 partidos al frente, con 5 derrotas y apenas 1 triunfo, todo terminó en salida y ahora, llegará a San Juan con Daniel Oldrá al frente pero sabiendo que Lucas Bernardi espera el lunes para asumir.



>> Entradas y asociados

Sabiendo del interés especial que genera el clásico cuyano entre los hinchas de San Martín, la dirigencia decidió una rebaja para los precios de sus entradas Populares costando ahora 200 pesos en vez de los 300 previstos inicialmente. Además, para Damas y Jubilados, los precios también se rebajaron quedando en 150 pesos. Lo que se mantuvo es el precio de Plateas, tanto Este, Oeste y Oeste Alta, con 500 y 800 pesos, respectivamente para cada sector. Remarcando que Menores de 11 años tienen acceso gratis.



La venta de las localidades para el clásico contra Godoy Cruz comenzó el viernes de 10 a 20 y hoy sábado será desde las 9 hasta el inicio del partido que será a las 19.20. Asimismo, para los Socios, la atención y pago de cuotas para el mes de marzo tuvo horarios especiales. Remarcando que cada asociado recibirá una entrada extra para los partidos del mes que son Godoy Cruz y Argentinos Juniors.



San Martín necesita el respaldo de todos sus hinchas y en el clásico, se espera cancha llena como gran marco.

* Angileri se va a River

El lateral izquierdo de Godoy Cruz de Mendoza Fabrizio Angileri está a un paso de llegar a River Plate, que lo incorporaría sólo para jugar la Copa Libertadores y a partir de la lesión de Milton Casco, que estará entre dos y tres meses inactivo. Según trascendió River y Godoy Cruz ya habrían llegado a un acuerdo de palabra y el pase se haría en dos millones de dólares. Restaría resolver el contrato con el jugador. Angileri llegaría para reemplazar a Milton Casco, que se fracturó la clavícula (ya fue operado) y no podrá jugar por al menos dos meses y se perdería la fase de grupos de la Libertadores, en la que River debutará el miércoles ante Alianza Lima en Perú. El lateral de Godoy Cruz, que el 15 de marzo cumplirá 25 años y hasta los 16 años hizo las divisiones inferiores en Boca Juniors, podría jugar por ahora sólo las competencias internacionales.



En tanto que Lucas Bernardi tendrá su segundo ciclo al frente de Godoy Cruz. Fue elegido para ser el sucesor de Marcelo Gómez, quien fue despedido, tras un ciclo muy breve, por sus malos resultados en la Superliga. De esta forma, Bernardi volverá al Tomba tras su paso en 2017. Lo curioso es que esa vez se fue por diferencias con José Manzur, el mismo presidente que fue a buscarlo ahora. Firmará contrato por un año y dirigirá el partido del martes por la Libertadores.