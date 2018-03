El Kitefest Argentina 2018 se empezó a palpitar hoy, al quedar oficialmente presentado en el Teatro del Bicentenario. Los mejores exponentes de la actividad se acercaron al sitio sanjuanino para comenzar a vivir de cerca este espectáculo.

Con auspicio del Gobierno de San Juan y la Secretaría de Estado de Deportes, el fin de semana en el dique Cuesta del Viento, localidad de Rodeo, se vivirá una fiesta única en un lugar por demás atractivo gracias al paisaje y al particular viento.

El 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril, los mejores riders internacionales (actuales campeones de circuitos mundiales y/o ganadores de campeonatos de saltos extremos) deleitarán al público, mostrando sus habilidades y capacidades deportivas.

Esta competencia contará con participantes provenientes de distintos países como EEUU, Holanda, Hawai, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, etc). Jesse Richman (dos veces campeón del mundo), Tom Herbert y Rubén Lenten son algunas de las estrellas en esta competencia. También estará Sergio Cantangalli, Director del Red Bull King of the Air.

La prueba más importante de kitesurf en Argentina, que se desarrollará en el departamento Iglesia, también contará con clínicas para quienes quieren seguir aprendiendo y mejorando técnicas. Como si esto fuera poco se incluirá un espacio social, destinado a fiestas con presencia de Dj y bandas en vivo.