Con mañana como último plazo para confirmar o no presencia en el Regional Amateur del Consejo Federal de AFA que comenzará en enero, los clubes de San Juan están en la disyuntiva de jugarlo o no sabiendo de los problemas económicos que atentan contra esa presencia. Así, a la renuncia ya presentada por Independiente Villa Obrera, los clubes de Iglesia como San Lorenzo y San Martín de Rodeo decidieron renunciar al certamen. Pero la lista de deserciones no se quedan ahí ya que Atenas Pocito -campeón Oficial 2018- está a un paso de bajarse y tanto Atlético Trinidad como Atlético Unión tendrían ya decidido no jugarlo. Así, de la lista inicial de 12 equipos de San Juan solo quedarían en competencia 7, sumando que Paso de Los Andes de la Liga Albardón-Angaco decidió competir en el Regional Amateur, encarando incluso obras en su cancha. De concretarse éstos movimientos, quedarían representando a San Juan Del Bono, Alianza, Sportivo Peñarol, Colón Junior, Defensores de Boca de Los Berros, Atlético Peñaflor de San Martín y Paso de Los Andes de Albardón.



Las razones de estas deserciones radican en el presupuesto necesario para encarar este certamen que en su fase inicial garantiza tres meses de competencia pero después ya en etapas decisivas se corta abruptamente y solo estará en juego la chance de un lugar en la final por la Región Cuyo para uno de los 4 ascensos en todo el país.