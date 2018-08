Héroe. Silvio Romero marcó el tanto de la victoria en Japón para Independiente, que otra vez obtuvo una copa internacional.





Independiente, otra vez, campeón de un torneo internacional. El equipo de Avellaneda venció 1-0 al Cerezo Osaka en el Estadio Nagai de Japón y se apropió de la Suruga Bank, el 18º título internacional en la historia del club que le permite igualar la línea de Boca y Milan de Italia. Todos ellos quedaron lejos igual del máximo ganador, el Real Madrid, con 26 vueltas olímpicas.



Silvio Romero anotó el único tanto del partido a los 28 minutos del primer tiempo, luego de una interesante jugada colectiva pero que se vio favorecida por una serie de fallas dentro del área del cuadro japonés. El balón cayó en los pies del "Chino", quien gambeteó al arquero y definió ante el arco vacío.



El "Rojo" dominó durante los 45 minutos iniciales a un rival dócil, que apeló a refugiarse bien cerca de su arco para evitar los daños y desde ahí soñar con una contra que nunca llegó. Algunas aproximaciones en los pies de Maximiliano Meza o Martín Benítez habían sido una advertencia de lo que finalmente luego se cristalizó por intermedio de Romero cerca de la media hora de partido.



En la etapa complementaria, el combinado de Ariel Holan comenzó a sufrir por la combinación de dos factores: el físico y la presión de no poder ampliar la distancia en el marcador, pese a que contó con algunas chances claras.



El capitán Martín Campaña comenzó a tener más tarea, a punto tal de terminar siendo una pieza vital durante los minutos finales para sostener el resultado ante los embates de los futbolistas japoneses.



El "Rojo" realizó los seis cambios, planteando los ingresos de Nicolás Domingo, Gastón Silva, Fernando Gaibor y tres de los refuerzos que llegaron esta temporada: Carlos Benavídez, Guillermo Burdisso y Ezequiel Cerutti.



El pitazo final llegó y el combinado de Avellaneda conquistó así su 18º título internacional en la historia, estadística que le permitió igualar la línea de Boca y el Milan. Tras caer en la final de la Suruga Bank 2011 ante el Júbilo Iwata, el club de Avellaneda se tomó revancha en Japón.

DT DE INDEPENDIENTE

Holan, feliz y desafiante

El entrenador de Independiente, Ariel Holan, se mostró eufórico y desafiante luego de la consagración de su equipo en Japón. "De las tres copas que jugamos Sudamericana, Recopa y Suruga, ganamos dos. Sacando absolutamente el folclore, porque no me manejo por eso, es una cuestión de sentido común: si los demás cuentan las copas que son discutibles, ¿cómo nosotros no vamos a contar esta? Así que por suerte es la 18ª copa para el club y estoy muy feliz", afirmó el Profesor.

El DT del "Rojo" hizo una clara referencia a la polémica en torno a la Suruga Bank y la comparación con las Copa Máster y Nicolás Leoz que ostenta Boca. "Dimos 30 años de ventaja y estamos 18 a 18", lanzó picante. El Rojo tendrá como uno de sus objetivos en este semestre levantar la octava Copa Libertadores de su rica historia: "El equipo va a ser muy competitivo, pero realmente vuelvo a resaltar otras cuestiones. La quiero tanto como los más de 6 millones de hinchas de Independiente, pero a mí me da placer que el club esté sobre bases sólidas".