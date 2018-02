Preocupado. Guillermo Barros Schelotto analizó los riesgos de la Supercopa contra River en Mendoza.



Boca se enfrentará a River por la final de la Supercopa Argentina el 14 de marzo, en Mendoza, y para Guillermo Barros Schelotto tiene más relevancia el rival que el prestigio que adjudica la estrella. "Es un partido que te da un título, pero la importancia en este partido es el rival, no el título en sí mismo. Me parece más la Libertadores o el campeonato local, pero le damos la importancia que le da el hincha, y es ganarle a River. Hay mucho en riesgo y muy poco por ganar. Sólo es el rival al que hay que ganarle", aseguró el Mellizo en el programa "Boca de selección" (AM 770).



Más allá del último triunfo por la mínima diferencia y con un gol de carambola de Fabra, Guillermo se mostró conforme porque Boca intentó siempre, pero no del todo conforme. "La verdad que no sufrí el partido, porque creo que el equipo siempre intentó. Tuvimos posibilidades de marcar más allá del gol. Te da intranquilidad la posibilidad de perder dos puntos. Ellos se habían defendido, y tienen derecho a jugar como quieran, pero nosotros deberíamos poder resolverlo con juego, y en el primer tiempo no lo hicimos muy bien", analizó el DT, quien confirmó que anotarán a Fernando Gago en la lista de la Copa, aunque no sucederá lo mismo con Benedetto. "A Gago seguro lo inscribiremos, porque debiera estar en tiempo de poder jugar. Veremos si más tarde o más temprano. En cambio a Benedetto no creo, porque los seis meses se cumplen en junio, y sería apurarlo", contó.



"A Gallardo le ha ido muy bien en River, a Holan le está yendo bien en Independiente... Hay buenos técnico y muy parejos... También están Almirón ahora en Colombia, el Cholo (Simeone) en España".

AMISTOSO

Contra Barcelona

Boca enfrentará en agosto próximo al Barcelona del argentino Lionel Messi en la tradicional copa Joan Gamper, que se realiza anualmente en esa ciudad española, antes del inicio de la temporada oficial del fútbol europeo. El presidente de Boca, Daniel Angelici, lo confirmó.