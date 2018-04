Salto del alma. El polaco Bartman y su impresionante salto para vencer el bloqueo de Penchev y Gauna. Lo distinguieron como el mejor.

El polaco Zbigniew Bartman llegó a UPCN con el objetivo fijo de salir campeón. Hizo una gran Liga y ayer fue distinguido como el mejor jugador de la serie final. Un auténtico ganador. En realidad un "Batman" del vóleibol...



"No fue un partido fácil. Si la gente se guía por el tanteador, parece así. Pero todo su desarrollo fue parejo. Tal vez con excepción del set final, pero todo nos costó. Sabíamos que Bolívar no se iba a regalar y por eso jugamos concentrados al máximo. Al principio de cada set nuestro rival jugaba fuerte. Respondimos y después sacamos la diferencia. Y lo hicimos porque tuvimos muy buena recepción y también un buen bloqueo. Les cerramos los caminos y lo sintieron".



Y agregó: "Es cierto que ellos hicieron todo para desconcentrarme pero mis compañeros siempre respondieron. Soy un jugador tranquilo pero cuando cerca de la red me atacan insultando a mi familia me duele mucho y trato de responder con más juego".



Cuando se le preguntó si se imaginaba que llegaba a UPCN para salir campeón, dijo: "Sabía que UPCN es un equipo que siempre está en la definición y que buscaba recuperar el título. Me gustó el desafío y acá estamos".