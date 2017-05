Primero era el 18 de junio, luego pasó al 25 y finalmente el Federal B comenzará el 2 de julio según confirmaron desde el mismo Consejo Federal de AFA. Además, la postura inicial que negaba invitaciones, dio un vuelco y las chances de que se sumen los que no llegaron del Federal C como San Lorenzo de Rodeo son más que concretas.



Juan Pablo Beacon confirmó que el próximo Federal B dará comienzo el 2 de julio: ‘Estamos trabajando todos los días para aplicar las mejoras que sean necesarias en el cuarto torneo de importancia que tiene el fútbol argentino, que es netamente amateur, donde la regionalización fue un paso importante para los clubes, y ese mismo sistema será aplicado otra vez”, aseveró.



En este sentido, Beacon manifestó que los próximos torneos federales tendrán una reestructuración: ‘Queremos un fútbol interior fuerte y por eso tenemos en un proyecto para debatir en el cual el Torneo Federal ‘C‘ y el Torneo Federal ‘B‘ se unificarían en un solo campeonato, con una etapa clasificatoria y una etapa campeonato para el que el cambio no sea tan drástico’.



Con referencia a las posibles invitaciones, Beacon fue categórico: “Tenemos que rearmar las zonas por regiones, y vamos a considerar las posibles invitaciones, que serán por méritos deportivos, y no por invitaciones a cualquier club. Tiene que tener su mérito en todo el sentido de la palabra’, terminó.