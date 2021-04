Boca intentará reponerse del inesperado traspié que sufrió la semana pasada en Santa Fe, cuando reciba hoy a Atlético Tucumán (18 horas finalmente tras las restricciones en el AMBA e irá Fox Sports) en un partido válido por la fecha 10 de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, en el que presentará un equipo con al menos cinco variantes, en buena parte debido a su inminente debut en la Copa Libertadores.

El lateral sanjuanino de Boca, Emmanuel Mas, es duda para jugar de entrada y si no lo hace irá de movida el colombiano Frank Fabra.

Boca tiene 13 puntos en su grupo, que lidera Vélez, y viene de caer ante Unión (1-0) en Santa Fe, mientras que el Decano, con 12 unidades, superó en Tucumán al equipo de Liniers por 2-0 el lunes pasado.

En Boca, el entrenador Miguel Ángel Russo hará una variante obligada que será la salida del colombiano Jorman Campuzano, quien acumuló en Santa Fe su quinta tarjeta amarilla y deberá purgar un partido de suspensión, mientras que moverá otras piezas un poco por bajo rendimiento y otro porque el miércoles visitará a The Strongest, de Bolivia, en la altura de La Paz, por la primera fecha del Grupo C de la Libertadores.

En tanto, hoy se disputarán otros cuatro encuentros: Sarmiento-Lanús (13.30), San Lorenzo-Argentinos (15.45) y Newell’s-Patronato (20.15).