Luego de dos semanas de estar aislado en su departamento debido al masivo contagio que hubo en el plantel de Boca, el entrenador, Miguel Russo, volvió a los entrenamientos en el predio de Ezeiza. Lo hizo de cerca a la cancha donde estuvieron sus dirigidos, con un gazebo especialmente armado para él. El DT decidió hacer algunos trabajos tácticos a menos de una semana de jugar ante Libertad, en Paraguay, por el reinicio de la Copa Libertadores.

Y en ese sentido, se pudo notar que el sanjuanino Emmanuel Mas no estará entre los titulares, al menos de lo que tiene programado Russo por ahora. Es que la posición de lateral izquierdo será para Frank Fabra, quien fue uno de los casos positivos de coronavirus y que ya trabaja junto al resto del plantel. Mas, en cambio, fue uno de los pocos jugadores que zafó del contagio y se mantuvo siempre practicando, por lo que era probable que tuviera su chance desde el arranque ante el equipo de Ramón Díaz.

En otro orden, el que trajo preocupación al DT fue el lateral derecho Julio Buffarini. Es que debido a una molestia en su gemelo derecho lo sacó del entrenamiento de ayer por precaución y hoy analizarán cómo sigue.

El cordobés había sufrido un "pinchazo" en esa zona en la práctica del sábado y por eso quedó ayer al margen ante la persistencia del dolor. Se espera para hoy que Russo disponga un entrenamiento con movimiento meramente tácticos sabiendo que el viaje a Paraguay se dará el miércoles. Justamente en este sentido, la presencia del entrenador al costado del campo de juego no está resuelta.

Por sus 64 años y ser del grupo de riesgo debido al cáncer que padeció hace unos años es que la dirigencia le aconsejó no viajar ahora ni tampoco en el próximo encuentro para visitar al DIM, en Colombia. Por ahora, el técnico no se manifestó al respecto aunque no se descarta que igual quiera decir presente ante Libertad.

El que seguro no acompañará a la delegación es el presidente, Jorge Amor Ameal, quien tiene 71 años y otras enfermedades que lo complican en su salud.

Hisopados para todos



En este tiempo, el plantel de Boca casi que convivió con los hisopados y también, lógico, con el Covid. Sin embargo, el de ayer está lejos de generar la preocupación y la expectativa de los anteriores testeos. Con la mayoría del plantel con anticuerpos, por el contagio masivo que se generó en la burbuja del Howard Johnson, ya el riesgo a recibir malas noticias de cara al partido contra Libertad, bajó considerablemente. De todas maneras, son los chequeos que Conmebol exige realizarse 72 horas antes de viajar para iniciar la competencia. Por eso mismo, todo el plantel, cuerpo técnico y hasta el personal del club que volará a Paraguay este miércoles a las 19 horas se sometió a estos estudios de rutina.