Feliz. Así se mostró el uruguayo, quien a sus 38 años está disputando por tercera vez una Vuelta a San Juan.

Hace dos años corriendo el Tour de San Luis, Richard Mascarañas se enteró por este medio que la edición 2017 de la Vuelta a San Juan pasaría a ser 2.1 y se entusiasmó en venir. El ciclista de la Selección de Uruguay no estuvo el año anterior, pero este sí fue convocado y ayer manifestó su felicidad por haber cumplido uno de sus mayores anhelos a sus 38 años.



"Estoy muy contento, feliz de poder estar aquí cumpliendo un sueño. El año pasado me tocó verla por televisión y seguirla por radio, me dio mucha pena no poder estar en este gran evento, San Juan es la cuna del ciclismo y mucho más con el nivel que tiene. En diciembre me citaron para la Selección gracias a Dios y fue una gran alegría, desde ese momento que me venía entrenando fuerte para estar a la altura de esta gran prueba", contó el uruguayo quien supo ser subcampeón panamericano juvenil cuando el sanjuanino Oscar Villalobo se consagró campeón. "Somos de la misma generación. Fuimos rivales y ahora somos grandes amigos", aseguró.



Mascarañas en su amplia trayectoria recorrió Sudamérica disputando grandes pruebas pero resaltó la importancia que tiene la Vuelta cuyana: "Corrí en el Tour de San Luis y si hay que marcar diferencias, San Luis es más duro porque tiene más altura pero San Juan marca la diferencia con la gente, de todas las carreras de Argentina sin dudas que San Juan encabeza el podio", expresó.