Javier Mascherano fue claro y contundente a la hora de referirse a su futuro con Argentina. "Mi punto final con la Selección será en Rusia, si es que llego", aseguró uno de los pilares del equipo en los últimos tiempos, pero también más criticados, sobre todo por su bajo nivel mostrado.

"Me gustaría terminar mi carrera en la Selección con un Mundial. Sería el broche ideal. Me voy a preparar de la mejor manera para estar", continuó el Jefecito, quien igual dijo que por respeto al entrenador no puede asegurar que vaya a estar en Rusia. "Obviamente, uno esta totalmente comprometido, pero las decisiones las toma el entrenador y él decidirá si tengo que estar o no".

Con la veda como parte del pasado, en diálogo con Líbero por TyC Sports, Mascherano se refirió a la sufrida clasificación al Mundial. En este punto, reconoció que "la manera fue muy dura" y que le hubiera gustado tener mayor tranquilidad. Además, aclaró que no están eufóricos porque Argentina "tiene el deber" de estar en los mundiales.

"Es mucho más lindo jugar una final del mundo, donde tenés muchísimas cosas para ganar y no creo que tantas para perder. En este caso, teníamos todo para perder y muy poco para ganar", expresó.

A la hora de hablar de Lionel Messi, artífice principal de la clasificación al marcar los tres goles en Quito, Masche lo elogió de gran manera. "Es el dueño del juego y patrimonio del fútbol, no es solo de Argentina. Sorprende que pueda seguir manteniendo el nivel que ha demostrado en los últimos 10 años, cuando lo normal es que los jugadores involucionen. Él es totalmente diferente, evoluciona".

Javier Mascherano habló del objetivo en el próximo Mundial y aseguró que será levantar el trofeo, aunque aseguró que no es una cuenta pendiente. “Una vez que estás ahí, jugando, está claro que el objetivo es ser campeón del mundo. No creo que sea deuda porque nos hemos brindado al máximo por la Selección. Deuda sería si no lo hacíamos con honestidad y profesionalismo”.

Por último, sobre su futuro con el Barcelona, mientras muchos lo dan afuera el conjunto español, Masche sembró más dudas. No confirmó, pero sí adelantó: “Una vez que termine la temporada sabré qué hacer. De parte del club siempre me han manifestado que están contentos conmigo. Ya habrá tiempo para pensar”.