El empate 1-1 de la Argentina ante Islandia en el Mundial Rusia 2018dejó un sinsabor importante dentro del plantel: las caras y los gestos de los jugadores en el centro del campo tras el pitazo final lo dijeron todo. Pero fueJavier Mascherano quien, en la entrevista post partido con la transmisión de televisión, bajó un mensaje de tranquilidad.

"No es la mejor sensación. Queríamos ganar, hicimos todos los méritos y no pudimos. Nunca es fácil jugar el primer partido, pero hay que seguir. Esto recién empieza, no está permitido caerse. Pero no ha sido nuestro día y, cuando no tenés tu día, cuesta. ", destacó Mascherano, uno de los jugadores más destacados del equipo que conduce Jorge Sampaoli.

"Sabíamos de la dificultad que tenía un rival que defiende con gente atrás, muy junta. Le dimos una opción y media de gol y concretaron. Ahí se hizo todo cuesta arriba. Le agradecemos a los hinchas y les pedimos que nos sigan apoyando que los vamos a necesitar", cerró el volante que suma 144 partidos con la camiseta albiceleste.

Para Sergio "Kun" Agüero fue un partido especial: anotó su primer gol en los Mundiales con la selección argentina. Pero más allá de su alegría personal, destacó el mal trago del empate.

"Siempre es lindo marcar y más en un Mundial. Pero era más lindo poder ganar. Islandia se tiró a defender todo el partido, sabíamos que podían hacer un gol de pelota parada, segunda jugada o pelotazos. Es así el fútbol, hay que seguir y pensar en Croacia. Todavía falta", comentó el delantero.

"En un Mundial todos los partidos son difíciles y más el primero, con la ansiedad y los nervios de los dos. Hemos jugado bien pero a veces la suerte no nos acompaña. Al final lo importante no es perder", cerró.