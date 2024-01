El entrenador del seleccionado Sub 23, Javier Mascherano, deseó este martes que Lionel Scaloni, DT campeón del Mundo, dirija al equipo olímpico en caso de clasificar a los Juegos de París 2024.



"Si todo sale bien en el Preolímpico, ojalá que Scaloni pueda dirigir la selección en los Juegos Olímpicos de París", expresó Mascherano en una entrevista con D Sports Radio.



En la previa del debut en el Preolímpico de Venezuela del próximo domingo ante Paraguay, Mascherano planteó la posibilidad de cederle la conducción del equipo en París 2024 a Scaloni.



En este sentido y con la posibilidad de que el "Gringo" deje el seleccionado después de la Copa América de Estados Unidos, el excapitán aseguró que no tiene como objetivo dirigir a los mayores.

"No soy el indicado y no sé si soy el idóneo. Mi objetivo es clasificar a la Sub-23 a los Juegos Olímpicos y dirigir la próxima Sub-20", afirmó Mascherano.



Si Argentina consigue una de las dos plazas para ir en busca de la tercera medalla dorada en París, el "Jefecito" reiteró que también están abiertas las puertas para Lionel Messi y Ángel Di María.



"Leo y Ángel se ganaron la posibilidad de elegir, si ellos quieren jugar, lo pueden hacer", dijo el exjugador que estuvo en las conquistas de Atenas 2004 y Beijing 2008.



En los últimos días, el seleccionado Sub 23 sufrió la baja del defensor Julián Malatini, quien fue transferido de Defensa y Justicia a Werder Bremen, de Alemania, y su nuevo club no lo cederá para el torneo.

"No comparto la decisión que tomó Julián. Nos sorprendió porque no sabíamos nada. Nos dijo que era una gran oportunidad y decidió irse", lamentó el DT que ahora tendrá a disposición 22 de los 23 futbolistas que permite el reglamento.



La otra decisión que tomó Mascherano antes de entregar la lista definitiva fue la citación de Claudio Echeverri, la joya de River Plate recientemente vendida a Manchester City, como reemplazante del lesionado Pedro de La Vega.



"Teníamos las opciones de Ramiro Enrique y Facundo Farías pero nos decidimos por Echeverri porque no teníamos un jugador con su perfil", explicó sobre la sorpresiva convocatoria al juvenil, de 18 años.



Argentina debutará el domingo contra Paraguay y luego enfrentará a Perú (24/1), Chile (30/1) y Uruguay (2/2).