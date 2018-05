El volante Javier Mascherano negó tener alguna preferencia respecto de la posición que ocupará dentro del terreno de juego en el Mundial y aseguró: "Mi única pretensión es ayudar a mis compañeros desde donde me toque".

"No tengo ninguna preferencia de jugar de cinco o de dos. Estoy dispuesto a ayudar desde donde me toque. Sería egoísta de mi parte querer venir a la Selección en mi último Mundial con pretensiones. Lo único que quiero es ayduar a mis compañeros desde donde me toque y de la manera que sea para así ayudar a que las cosas vayan por el buen camino", explicó el mediocampista de la Selección en una conferencia de prensa en Ezeiza.

Asimismo, el ex Barcelona no cree sentir que la gente no valore a ésta generación: "Creo que la gente en al calle siempre nos ha valorado. Nunca he sentido algo negativo, siempre mensajes positivos. Sentimos el apoyo todo el tiempo. Desde hace dos semanas llegué y el primer día ya sentí que la gente vivía el clima del Mundial. Estoy muy agradecido por todo", cerró el actual jugador del Hebei Fortune de China.