"Lo único que está haciendo el entrenador es cuidar a sus jugadores. Es algo lógico", dijo Javier Mascherano, que se metió en la polémica por los días libres que el entrenador le dio a los futbolistas de la Selección argentina. El Jefecito defendió la decisión de Jorge Sampaoli y dijo que "el fútbol cambió" y que "el sobreentrenamiento no sirve para nada".

El jugador que Hebei Fortune, de la Superliga China, indicó que "un día libre no cambia la ecuación. Si afianzamos conceptos o no, no va a depender de un día más o menos de trabajo. Estoy ilusionado porque siento mucha evolución”.

"Argentina empezó a entrenar el 14 de mayo. No sirve de nada está discusión. Llevamos 20 días entrenando. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Pero eso no va a cambiar un día libre", ratificó.

Además no se escondió y justificó las fotos de su compañero, Cristian Ansaldi, que apareció en un jacuzzi con su esposa, como algo normal. En diálogo con TyC Sports, dijo que "Ansaldi hacía 20 días que no veía a la familia y fue a Madrid a ver a su mujer y a sus hijos". Además, sentenció: "Si en tu día libre no podes ir a ver a tu mujer y tus hijos estamos locos".