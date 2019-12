Después de 14 años en el exterior, donde pasó por Brasil, Inglaterra, España y China, Javier Mascherano volverá al fútbol argentino para jugar sus últimos años de futbolista profesional con la camiseta de Estudiantes, un club que hace rato lo venía buscando. "La chance surgió hace un año y se mantuvo mucho tiempo en secreto. Esa es una gran virtud del club y de los dirigentes. Arrancó con algunas llamadas, porque ellos querían que yo llegara antes, pero por mi compromiso en China no había manera de adelantar los plazos", relató el mediocampista en diálogo con Infobae.

Este año se terminaba su contrato con el Hebei Fortune y desde el Pincha no fueron los únicos en buscar a Mascherano: "Tuve ofertas de Estados Unidos, Qatar, España y también de otros clubes de Argentina. En un principio la idea era ir con la familia a Estados Unidos, pero después decidimos que lo mejor era Argentina y ahí cerré con Estudiantes", reveló.

Y fueron varios los personajes que tuvieron que ver con su llegada a 1 y 57: "Cuando Gaby Milito se hizo cargo del equipo empezó a contactarme, antes Andújar me tiraba que pensara la chance para después de China. Y enseguida apareció Verón, que me empezó a llamar en simultaneo con Milito para conocer mi situación. Hubo cosas que fui conociendo del club y me parecieron positivas, como tener un proyecto a medio-largo plazo que se sostenga más allá de los resultados, algo que no es fácil en Argentina", explicó Mascherano.

Y desde afuera, el ex mediocampista de la Selección Argentina quedó maravillado con la filosofía del club: "Cuando vi lo que hicieron en los funerales de Cacho Malbernat y Tata Brown fue algo muy fuerte. Desde afuera, uno lo ve como algo mucho más familiar que un club profesional normal. Tengo la posibilidad de conocer gente que ha sido muy importante en la historia del club y puedo consultarles cosas. Me van contando y eso en algún punto me hace sentir contenido a mí también. Es algo que uno busca. Que después de tantos años pueda llegar a un club y tener una cierta contención".

Por último, el vínculo que tiene Estudiantes con Alejandro Sabella y el que construyó el propio Mascherano en sus años en la Selección, lo ayudaron también a volcarse para el lado del Pincha: "En este tiempo que voy a pasar en La Plata trataré de cubrir el saldo pendiente de todos estos años con Alejandro, que por las distancias y los compromisos, se me ha hecho difícil visitarlo. Fue el técnico con el que más me he conectado sentimentalmente en toda mi carrera. Me une un lazo mucho más afectivo, que perduró en el tiempo", cerró.