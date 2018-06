Ejemplo. Javier Mascherano decidió entrenar con el profesor Desio pese a la libertad que les había dado Jorge Sampaoli en Barcelona.



Barcelona, TELAM



El mediocampista Javier Mascherano no descansó y aprovechó el día libre que el técnico Jorge Sampaoli le dio al seleccionado argentino de fútbol en Barcelona para entrenarse en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, en el marco de su preparación para el Mundial de Rusia, mientras que Cristian Ansaldi generó polémica y cargadas con una fotografía junto a su esposa en el jacuzzi de su casa.



"Masche", de 33 años, quiere ser el 5 titular de la selección argentina en el Mundial y anunció días atrás que no parará hasta lograrlo, ya que es su meta personal. Llegó en un muy buen estado físico a Barcelona y sabe que no puede bajar ni un escalón de ese nivel.

Ayer por la mañana, el "Jefecito" acudió a la Ciudad Deportiva, su "casa" durante su etapa en el Barcelona, para ejercitarse en el gimnasio, acompañado por el "profe" Jorge Desio. El ex jugador de River publicó una "historia" en su cuenta de Instagram con una foto de las instalaciones deportivas y escribió "23 grados", Ciudad Deportiva Joan Gamper. La decisión fue "personal", destacaron desde el cuerpo técnico, ya que los jugadores tienen el día libre para hacer lo que quieran. Mascherano prefirió ejercitarse, algo que va en línea con sus metas.



El lateral izquierdo Nicolás Tagliafico fue otro de los hombres del plantel que acudió a la Ciudad Deportiva para entrenarse, según las mismas fuentes.



Al margen de lo estrictamente deportivo, la mayoría de los jugadores decidieron mantener el anonimato y la reserva respecto a sus vidas privadas en el día libre que les dio Sampaoli, salvo Cristian Ansaldi.

El defensor del Torino de Italia publicó una galería de fotos en Instagram junto a su mujer en el jacuzzi de su casa, en Turín, que lo dejaron expuesto a la polémica, además de disparar cargadas y memes en las redes.



"Junto al amor de mi vida, aunque sea por un ratito... Visita de menos de un día... TE AMO



