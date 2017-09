El seleccionado de fútbol de la Argentina ensayó ayer con miras al partido de pasado mañana como local de Venezuela, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas para Rusia 2018, con las novedades de que Javier Mascherano, Ever Banegas y Lautaro Acosta se perfilan como titulares en reemplazo de Gabriel Mercado, Guido Pizarro y Marcos Acuña.



Otra de las novedades que dejó el entrenamiento matutino de ayer en el predio de Ezeiza fue que el defensor Nicolás Otamendi pudo sumarse al trabajo con normalidad, luego de guardar reposo el viernes por el fuerte golpe que le aplicó el delantero uruguayo Luis Suárez en el clásico rioplatense del pasado jueves.



Argentina realizó una sesión de práctica bajo las órdenes del entrenador Jorge Sampaoli, cuyos primeros minutos pudieron ser presenciados por los medios de prensa desde una distancia muy lejana, en el momento que los jugadores realizaban un fútbol-tenis recreativo.



De todas maneras, Sampaoli apartó en ese ejercicio a los mencionados Mascherano y Banegas, quienes reemplazarían al suspendido Mercado y a Pizarro, más Angel Di María, el capitán Lionel Messi, Lucas Biglia, Federico Fazio, Paulo Dybala, Mauro Icardi, Lautaro Acosta y Otamendi, recuperado del golpe sufrido en Montevideo.



Por su parte, el arquero Sergio "Chiquito" Romero trabajó aparte junto a Nahuel Guzmán y Gerónimo Rulli, los otros dos guardavallas del equipo.



En cuanto a la probable formación para recibir a los venezolanos, el ingreso de Mascherano era cantado ya que se trata de un habitual titular, mientras que con el rosarino Banega en lugar de Pizarro se pretende tener un mediocampista con mejor pase entre líneas y no desgastar tanto a Messi como sucedió en Montevideo, cuando bajaba a buscar la pelota hasta la zona defensiva para comenzar desde ese sector los ataques.



En cuanto al "Laucha" Acosta, ingresaría por el ex Racing Marcos Acuña, quien no cumplió una buena actuación en el estadio Centenario.



Es decir que una probable de Argentina sería con Sergio Romero; Javier Mascherano, Federico Fazio y Nicolás Otamendi; Lautaro Acosta, Lucas Biglia, Éver Banega y Ángel Di María; Lionel Messi y Paulo Dybala; Mauro Icardi.



Después de la práctica, el plantel argentino quedó licenciado hasta hoy a las 17 cuando retomen el trabajo con vistas al partido del martes a las 20.30 en el estadio Monumental.



Los primeros 15 minutos del trabajo del domingo serán nuevamente abiertos a la prensa.



En tanto, el lunes habrá práctica en doble turno a puertas cerradas con conferencia de prensa de Sampaoli desde las 12 en el Complejo de AFA.

Tras la primera práctica luego del empate ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, el entrenador del seleccionado argentino Jorge Sampaoli dejó en claro que su idea de jugar con cuatro puntas bien definidos no la modificará. Ayer comenzó a trabajar variantes de mitad de cancha hacía atrás, aun cuando el ingreso de Acosta por Acuña tiene que ver con encontrar una opción ofensiva que no pudo cristalizar el jueves el ex volante de Racing.



El cuarteto que componen Leonel Messi, Mauro Icardi, Paulo Dybala y Ángel Di María cuenta con el aval del técnico que intentará con el ingreso de Éver Banegas abastecerlos más y mejor, déficit que tuvo el equipo ante el seleccionado "Charrúa".