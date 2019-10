Juntos. Todos los clubes de Albardón y Angaco se reunieron en la organización del homenaje a uno de los pioneros.

Chileno de nacimiento, argentino por adopción, albardonero de corazón. Así se podría sintetizar la vida de Don Alejandro Montecinos, uno de los pioneros del padel en Albardón y gestor de toda una generación que abrazaron este deporte para no abandonarlo más. Y por esa pasión, el homenaje a Montecinos tomó forma de Torneo Master de Padel y desde el jueves 14 al domingo 17 de noviembre próximo, se desarrollará este certamen que organizarán en forma conjunta la Unión Vecinal Belgrano, La Laja Padel, Padel Albardón y la Asociación de Padel San Martín. Será en varias categorías y el certamen se presenta como el primer paso ya formal para la conformación definitiva de la Federación Sanjuanina de este deporte que fue furor y que está retomando el camino del crecimiento gracias a sus apasionados cultores que no lo abandonan. La idea de homenajear a Montecinos surgió del mismo grupo de los que fueron sus alumnos y hoy son dirigentes del padel en esa zona de San Juan. Así, Martín Alvarez, uno de los que más aporta y promueve, contó los detalles: "En Albardón, don Montecinos es un pionero de verdad. Todos los que jugamos padel alguna vez fuimos sus alumnos o tuvimos contacto deportivo. Entonces surgió la idea de homenajearlo y se gestó este Master que tendrá en competencia las categorías A 2-3, B 4-5, C 5-6 y 8va. Un espectro completo que posibilitará ver todas las etapas de un jugador. Además y tal vez en lo más importante, todos los clubes de la zona decidimos unirnos para organizarlo pero además para darle impulso a la Federación que nos reunirá como deporte en serio en el mapa deportivo de San Juan". El torneo se jugará en varias canchas y están ya abiertas las inscripciones que tendrán un costo de 500 pesos, pudiendo reunir más info en los teléfonos 264 5106170, 264 4185954 y 264 5668686.

