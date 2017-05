Inesperado. Impensado. Pero muy deseado. Juan Manuel Calívar consiguió lo que siempre soñó: adueñarse de una competencia en el campeonato local de mountain bike. Y lo hizo, ni más ni menos, que en una clásica.



La emblemática Nikizanga que se disputó ayer por la mañana en Vallecito fue para Calívar, el biker de la categoría Master A2 sorprendió a todo el mundo en la Difunta Correa y se alzó con el primer triunfo grande desde que se metió en el mundo de las ruedas gordas marcando un tiempo de 1h46m10s. La prueba, que contó con casi 500 bikers que llegaron también de Mendoza y San Luis, fue válida por la tercera fecha del Campeonato Sanjuanino de Mountain Bike.



Calívar, siempre uno de los candidatos puestos en su categoría en cada competencia local, pegó en el momento justo. La Nikizanga puso a prueba a los bikers en un circuito de 45 kilómetros partiendo desde el kilómetro 161 de la Ruta 141, es decir a poco más de 20 kilómetros del paraje de la Difunta Correa. Desde allí fueron largando por categorías.



Primero largó el pelotón de los Elite, y luego cada tres minutos, las restantes categorías. Calívar de entrada partió a la cabeza de su grupo, porque Juan Pablo Dotti llegó atrasado y no llegó para partir con los Elite, por eso el bolivarense partió como un animal buscando darle caza a los punteros y Calívar aprovechó la oportunidad y se le prendió a la rueda. Mientras arriba en la punta de la carrera, pujaban el liderazgo Enzo Arce, Rodrigo Mieres y Leandro Maldonado, entre otros. Las ansias de Calívar por querer entrar entre ese minúsculo grupo de arriba no dieron tregua durante esos casi 45 kilómetros entre la dureza que implica siempre el circuito de Nikizanga que tanto atrapa a los bikers de la región.



Es que el primer tramo se realiza por terrenos con tierra y arena blanda y en la recta final el mayor desafío es hacerle frente a la piedra que predomina. Por todo eso resulta imprescindible cuidar la bici y ayer justamente le pasó factura a Dotti que tuvo que detenerse, aún así, Calívar continuó luchando y a pesar que nunca logró alcanzar a Arce y Rodrigo Mieres, quienes llegaron a la meta en soledad, batió a todos. Porque Calívar apareció en la meta a escasos segundos de los dos primeros, ambos de categoría Elite, pero como Calívar y su categoría habían largado 3 minutos después, el biker de "All Bike" fue el amo y señor de la Nikizanga. Un sueño cumplido y un "Master" triunfo en una carrera emblemática para los amantes de las ruedas gordas.



LA ALEGRÍA DEL GANADOR



Calívar: "Me cuesta caer, es increíble"



Todavía emocionado por su victoria en la clásica Nikizanga, Juan Manuel Calivar no lograba salir de su asombro. Es que si bien está acostumbrado a quedarse con triunfos en su categoría, nunca le había tocado festejar a lo grande, ganando una General. "La verdad que muy feliz, me cuesta caer, es increíble. Siempre quise quedarme con una General.



Hoy se dio, quizás de la forma menos pensada pero se festeja el doble", contó Calívar, quien llegó a la meta en el tercer lugar, detrás de Arce y Mieres, ambos de la Elite. Él, entre los Master A2 (mayores de 35 años) había largado 3 minutos después que ellos, por eso llegando a escasos segundos, se convirtió con su tercer puesto en el flamante ganador de la 3ra fecha del Sanjuanino de MTB. "Me puse objetivos más claros este año, como apuntarle a competencias como Río Pinto, el Trasmontaña, aunque lógicamente sin dejar de lado el campeonato local", contó Calívar, propietario de "All Bike", quien es el campeón sanjuanino de su categoría.



MIERES

El MTB, su preparación

El ciclismo y el mountain bike están siempre plenamente relacionados. Si bien presentan características totalmente distintas cada vez es más común que los ciclistas finalicen con la temporada de ruta y se introduzcan en el mundo del mountain bike para tener mejor preparación.



Ayer, Juan Pablo Dotti, Héctor Lucero y Rodrigo Mieres dieron muestra de eso, incluso Mieres -del equipo Mardan- se quedó con un meritorio tercer lugar. "Vengo de hacer una muy buena carrera en la Vuelta del Oeste en Los Berros, el MTB es una muy buena preparación, aunque ahora que arranqué con el gimnasio voy a tener que alejarme un poco quizás, igual es algo que me apasiona", contó Mieres, quien le apunta a la temporada de ciclismo en pista.



EL GANADOR DE LA ELITE

Arce voló y tuvo premio

Siempre que busca algo lo consigue. Enzo Arce, quien viene de tener una muy buena performance en Río Pinto, logró quedarse con el triunfo en la categoría Elite. "Muy contento, fue muy dura la carrera sobre todo en el final, encima tuve una caída pero por suerte pude quedarme con el triunfo en la categoría", contó Arce y siguió en su análisis: "Llegando a la subida de la piedra laja, apuré en la subida y se me dio, por eso sólo tuve que meterle fuerte hasta el final y mantener esa diferencia", expresó.



La clave de todo estuvo en la preparación que realizó hace unas semanas en Uspallata para llegar de la mejor manera al Desafío a Río Pinto disputado hace una semana en Córdoba. "Me ayudó mucho la preparación que hice, en Río Pinto me fue bastante bien aunque también tuve una caída y me costó demasiado llegar, pero después de eso quedé muy bien de las piernas y hoy se notó", expresó quien ahora le apunta a la Vuelta a Los Berros la próxima semana y después el Campeonato Argentino en Carlos Paz. "Espero que la suerte me acompañe, este año le apunté a carreras como Río Pinto, Merlo y lógicamente el Argentino en Las Tapias, me tengo mucha confianza porque hice muy buena preparación", apuntó.



Los mendocinos dominaron

La Nikizanga siempre es unas de las competencias que despiertan más interés tanto en el mundo biker local como así también en algunos equipos que llegan de las provincias vecinas. Los mendocinos, quizás por la cercanía geográfica, son los que dominan siempre entre los foráneos.



Darío Sarmiento es uno de ellos. El biker nació en San Juan pero actualmente reside en Mendoza, él junto a sus compañeros del equipo "Maxi Bici' ayer estuvieron disputando una prueba que para ellos "es especial'. "Muy contento por venir a mi provincia y venir a esta carrera que siempre es tan linda. ¿Por qué todo el mundo quiere venir? Por el terreno y también por lo que despierta la Difunta". El biker contó que junto a su equipo continuarán disputando las fechas del campeonato sanjuanino.