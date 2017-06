Sorprendido. Se mostró Albarracín con la provincia. Ayer aprovechó para recorrer algunos puntos turísticos como Ullum y la Casa de Sarmiento.

No está saltando, pero es lo que quisiera. Matías Albarracín, representante argentino en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, llegó por primera vez a San Juan para vivir la 27ma edición del Cordillerano sanjuanino. El oriundo de City Bell se mostró sorprendido con el concurso local. “Era una buena excusa para conocer una provincia mas, doy clínicas por el interior del país, acá se reunían muchos chicos a los cuales les brindé clínicas. En lo personal me gustaría estar saltando pero vengo de tres concursos seguidos, incluso con un viaje a Brasil, por lo cual mis caballos no llegan en las mejores condiciones, no los puedo exigir”, expresó.



“Me sorprendió mucho el Cordillerano. El club es muy lindo, es un gran evento y hay mucho nivel en los binomios, aunque muchos se están cuidando para ganar el domingo. Este es un concurso que está dentro del calendario como uno de los mejores del interior y acá queda demostrado”.



Albarracín, quien lleva una extensa trayectoria en saltos hípicos, logró medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Toronto y en Río de Janeiro logró diploma gracias a una octava participación. El jinete olímpico que recorre permanentemente el interior del país, expresó el notable crecimiento de la disciplina: “Ojalá que no se apague esa llama del hipismo para que esto siga creciendo. El interior es un mundo aparte, las grandes crisis se denotan menos en las provincias entonces siguen en crecimiento, lento pero progresivo”, cerró.