Unión de Santa Fe continúa en la búsqueda de un centrodelantero para terminar de reforzar el plantel. Tanto el cuerpo técnico como la secretaría técnica son conscientes de que el plantel precisa de mayor recambio con un jugador de área y más teniendo en cuenta las continuas lesiones que sufrió Jonatan Álvez.

La prioridad, según cita el Diario Uno de Santa Fe, desde un primer momento fue la del uruguayo Mauro Méndez, que juega en Montevideo Wanderers, sin embargo las pretensiones económicas hicieron imposible que se concrete. Unión llegó a ofrecer 1.200.000 dólares para adquirir el 70% de la ficha, pero esa propuesta fue desestimada, además del problema por la cotización del dólar.

En consecuencia, la búsqueda apuntó hacia otros lugares y en las últimas horas trascendió el nombre del delantero de San Martín de San Juan Matías Giménez. Tiene 23 años y en el actual Torneo de la Primera Nacional lleva convertidos ocho goles. Y en total disputó 76 encuentros en el Verdinegro anotando 16 goles.

Lo cierto es que Unión hizo una oferta en las últimas horas, pero la misma fue rechazada por San Martín de San Juan. La idea del Tate era la de adquirir el 50% del pase, pero la entidad sanjuanina pretende 1.000.000 de dólares y por ese motivo no hubo acuerdo.

Cabe destacar que hace un año Talleres quiso llevárselo, pero no hubo acuerdo y se perdió la chance de jugar en Primera. Este año esa intención la reflotó Godoy Cruz y si bien existieron conversaciones con Giménez, su representante y también con la dirigencia verdinegra, no hubo avance en la negociación. San Martín puso precio en dólares y pidió al central zurdo Leonel González para poder avanzar en la operación, pero no hubo acuerdo.