El piloto argentino Matías Rossi podrá viajar a Brasil para participar de la segunda fecha del Stock Car que se correrá el próximo fin de semana en Interlagos, según lo confirmó el equipo Full Time Sports para el cual compite. En ese contexto, debido a las restricciones sanitarias que rigen a raíz de la pandemia de coronavirus, el piloto nacido en Del Viso hace 37 años no pudo correr en Goiania y estuvo a punto de perderse también la segunda prueba del campeonato. Sin embargo, el equipo Full Time Sports difundió un comunicado en sus redes sociales en el que confirmó que el argentino, campeón de TC2000 2020, podrá trasladarse a Brasil para sumarse a su compañero de escudería, el ex Fórmula 1, Rubens Barrichello. El piloto de Toyota Gazoo Racing, que había sido reemplazado la primera fecha del campeonato en Goiania por el local y ex campeón, Max Wilson, estará viajando este jueves a San Pablo ya que habrá solamente dos días de actividad.

Será la segunda temporada de Matías Rossi en el Stock Car, quien descartó de plano la posibilidad que pueda reemplazar a algún piloto de Turismo Carretera que se haya afectado de Covid, como lo dispuso la ACTC, y también desechó su participación en el Turismo Nacional. Las dos carreras de Stock Car se disputarán el domingo (11:15 y 11:53, hora de Argentina) con 30 minutos de duración.