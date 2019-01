El delantero Matías Suárez aterrizó a Buenos Aires para pasar por la revisión médica y firmar su nuevo contrato con River. Si todo sale bien, el cordobés será el segundo refuerzo de Marcelo Gallardo tras el arribo de Robert Rojas.

"Llego con mucha humildad y trabajo. Es el desafío más grande de mi carrera, por eso lo quise aprovechar. River es un equipo tan grande, es lo mejor de América. Que te llame Marcelo (Gallardo) es muy importante para un jugador. A mí me ilusionó mucho, no le podía decir que no", declaró Suárez ante la prensa.

Y cuando le preguntaron por la tarea de reemplazar a Gonzalo Martínez, el ex Anderlecht explicó: “Somos diferentes, no hay que compararse. Él demostró en cada partido que es un ídolo y un gran jugador. Uno aprende de todos esos jugadores. Yo estoy tranquilo y feliz. Trataré de hacer lo mío, lo que Marcelo vio en mí”.

"Cuando tomé la decisión de salir de Belgrano, cada noche pensaba y decía que en cada partido lo dejé todo, hice muchísimas cosas por el club", cerró.