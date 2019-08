Agradecido. Matías Suárez ponderó las actitudes de Gallardo para mejorar el rendimiento de todos en River.

El delantero Matías Suárez, quien anotó dos tantos en el triunfo de River Plate ante Lanús (3-0) por la Superliga de fútbol, destacó la tarea que realiza diariamente el entrenador Marcelo Gallardo, de quien dijo: "Es un gran profesional, un loco del fútbol que vive para el fútbol, para River y para el equipo". El atacante cordobés, ex Belgrano y Anderlecht de Bélgica, disfrutaba de su tarde de descanso y brindó una entrevista radial a Cadena 3, en la que elogió al DT Gallardo y agregó: "Entiende mucho de fútbol, me ha sorprendido cada día, y más sobre todo como persona, porque trata de tener siempre bien al jugador, juegue o no juegue".

Suárez pasó de Belgrano a River el verano pasado, lo que generó cuestionamientos de algunos hinchas "piratas", reclamando que se iba en un momento complicado para el equipo, que finalmente descendió de categoría.