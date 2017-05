A dos días del segundo clásico cuyano de la temporada 2016-2017, entre San Martín y Godoy Cruz, Francisco Mattia habló con el sitio partidario La Página Verdinegra y expresó que "el duelo frente a Godoy Cruz va a ser difícil. En el partido anterior, ellos se tiraron un poco atrás, pero ahora nosotros en nuestra cancha tenemos que salir a ganarlo, no hay otra opción”.

En el mismo sentido, el central manifestó que el derby cuyano ”es un espectáculo y así hay que vivirlo. Ganar el clásico sería una alegría más que importante para nosotros, que no fue la mejor que tuvimos”.

Por otro lado y con respecto a la formación verdinegra el DT Néstor Gorosito aún no tiene confirmados a los 11 que el viernes desde las 21 saldrán a buscar los tres puntos en el Hilario Sánchez, mientras que por el lado del Tomba Lucas Bernardi realizará al menos dos variantes, una obligada por suspensión y la restante táctica, pero aún mantiene algunas dudas para definir el equipo titular.

Bernardi no podrá contar con el delantero Juan Garro, suspendido, pero es casi un hecho que retornará a la titularidad del mediocampista Fabián Henríquez, quien ya cumplió la fecha de sanción.Uno de los aspectos donde hace hincapié el entrenador rosarino es la cantidad de expulsiones que viene sufriendo el plantel desde hace algunos meses.

De catorce partidos jugados (9 por el torneo local y 5 por la Copa Libertadores), en siete terminó con un jugador expulsado.Más allá de la ausencia de Garro y el probable regreso del joven Henríquez, el técnico del Tomba aún no dio indicios sobre qué equipo pondrá en cancha ante el Verdinegro, ya que espera por la evolución del marcador central paraguayo Danilo Ortiz, afectado por un fuerte golpe en la pierna. En caso de que Ortiz no se recupere, el ex Independiente de Avellaneda Leonel Galeano sería su reemplazante.