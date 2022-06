En menos de 48 horas y en el mismo escenario: el mítico Estadio Aldo Cantoni. Allí, donde se enfrentaron el domingo en la noche en la final de clubes por el Sudamericano sobre ruedas cuando se midieron Lomas vs UVT, ahí estarán los dos pero ahora no como rivales, sino como compañeros de la Selección argentina de hockey sobre patines. Se trata de Martín Maturano, jugador de Lomas y Federico Balmaceda, jugador de la UVT, que durante esta semana representarán a la Albiceleste que dirige el "Negro" José Luis Páez y con el firme objetivo de ser campeones del Sudamericano sobre ruedas.

En un Cantoni colmado el domingo por la noche, le tocó ganar a UVT. Balmaceda festejó y Maturano tuvo que dar vuelta de página de inmediato. Es que no hubo tiempos de festejos porque esa misma noche tuvieron que presentarse en la concentración con la Selección en un hotel céntrico. "Estoy muy feliz y tranquilo, tratando de disfrutar de esta oportunidad que se nos da por vestir esta hermosa camiseta, es un orgullo. Estoy tratando de bajar un poco los decibeles de la final que jugamos hace nada, si que disfrutando y metiendo muchas pilas para lo que viene", expresó "Pichu" Balmaceda. Maturano, jugador de Lomas, manifestó que debió dar vuelta rápido el chip para enfocarse en la Selección en cuestión de horas. "Hoy nos toca defender la misma camiseta y el otro dia fuimos rivales. Con Pichu nos conocemos de hace muchos años, nos formamos en la UVT, Pichu es varios años más chico que yo pero somos amigos hace un montón y esto es lo lindo del deporte. Me tocó perder una final importante, pero estoy contento por él y porque la ganó un club del cual soy hincha como la UVT", manifestó Maturano, forjado en el "Comunitario".

Federico "Pichu" Balmaceda y Martín Maturano, de rivales a compañeros en menos de 48 horas.

El domingo, después de consagrarse campeón sudamericano, para Balmaceda no hubo tiempo de festejos pero aún así la felicidad está latente: "Hubo festejos tranqui, fuimos a cenar con el equipo, a disfrutar un poco del título que habíamos conseguido y después a meter rápido la cabeza en la Selección, con el compromiso que la Selección se merece. Estoy feliz por la final que pudimos concretar y ahora metido de cabeza con esto, hay que disfrutar de esta semana al máximo", manifestó el hockista que si bien ya jugó en la Selección argentina Sub-20 en un Mundial, ahora a sus 30 años le tocará representar a la Selección mayor por primera vez. Maturano, con experiencia ya en la Albiceleste, comentó: "Ya sabíamos de antemano que quedabamos concentrados la misma noche de la final, asi que terminamos de jugar, nosotros hablamos lo nuestro y a bañarse y a concentrar. Tuve que dejar de lado esas penas, esa cabeza y enfocarme de lleno en la Selección porque queremos que esta semana termine de la mejor manera", comentó quien en un mes más cumplirá sus 36 años.

Entre los dos hay mucha buena onda. Es que ambos comparten el sentimiento por el club que los vio nacer. Además los une una amistad desde siempre y que se afianzó más cuando les tocó jugar juntos en Social San Juan. "El hockey para mí es esto, lo que va quedando son las amistades y ahora nos toca este momento asi que tenemos que disfrutar", manifestó Maturano.

El Sudamericano de Selecciones pondrá primera este martes por la noche con Uruguay como el primer escollo. "Vamos partido a partido, hay que ir con paciencia y tratando de hacer lo que dice el entrenador. Con el esfuerzo máximo que la Selección se merece, nos vamos a brindar al 100%, si bien venimos de una semana bastante desgastante, hay que meterle a full para intentar terminar la semana jugando la final. Desde el primer día que José Luis nos llamó para el proceso la mentalidad es esa y el objetivo es llegar a una final con la Selección que es donde se merece estar. Ojalá logremos ganar el Sudamericano con la Selección", se ilusionó Balmaceda.

"Estoy disfrutando el proceso como si fuese la primera vez. Hay chicos muy jóvenes asi que intento meterme en esa juventud, en esas ganas que tienen, porque realmente no es fácil haber perdido una final de un Sudamericano y automáticamente pensar en otro objetivo por eso intento sacarle a ellos esa energía que te transmiten y que sin dudas me ayuda para volver a esa misma cancha donde me tocó perder. Pero ya está, en el hockey se gana, se pierde pero se aprende. Ahora mi cabeza está puesta acá en la Selección, habiendo quedado en la convocatoria definitiva ya es un premio, pero ahora queremos ganar", comentó Maturano.

Son amigos y si bien el domingo fueron rivales, hoy tirarán para el mismo lado. Ni más ni menos que representando a la Selección Argentina con el objetivo máximo de llevar al país a ser campeón.