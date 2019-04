La tercera pole position del Campeonato Argentino 2019 de Turismo Nacional quedó en poder de Mauricio Lambiris, primera sobre el Toyota Corolla del equipo Tito Bessone Toyota Team, al cronometrar 1m55s513, superando por 0s229 a Julián Santero, ganador del entrenamiento general en el Circuito San Juan Villicum (Albardón, San Juan), donde mañana se disputarán dos series y la prueba final, a partir de las 10.



Rudi Bundziak comenzó dominando en el Grupo C, pero perdió su tiempo clasificatorio por exceder los límites de la pista, lo cual favoreció a Facundo Chapur, líder de la clasificación entre los pilotos del Grupo C, con 1m57s091. Ezequiel Bosio se ubicaba en el segundo lugar, a 0s073, y detrás completaban los cinco primeros los pilotos Juan Pablo Rossotti, Matías Menvielle y Juan Martín Eluchans. Sobre el final de la tanda, el que logró un registro válido era Rudi Bundziak, subiendo al tercer lugar a 0s300 de Facundo Chapur, cuyo último giro veloz fue 0s044 más veloz que el primer registro inicial. Ezequiel Bosio, Rudi Bundziak, Santiago Alvarez y Juan Pablo Rossotti completan los cinco primeros al cabo de la primera tanda disputada.



La etapa clasificatoria continuó con los pilotos del Grupo A en pista, y en el primer paso oficial José Manuel Urcera cronometraba 1m56s130, para superar por 0s347 a Juan Pipkin, que subía a la segunda posición, la cual perdió a manos de Mariano Pernia, quien fue 0s047 más veloz que el piloto bahiense. José Manuel Urcera, Mariano Pernia, Juan Pipkin, Emanuel Moriatis y Facundo Chapur cerraban los cinco primeros lugares tras la primera vuelta veloz del Grupo A, donde en la bandera a cuadros fue Juan Pipkin quien ascendió al segundo lugar, a 0s155 de José Manuel Urcera, autor de la pole position. En este cronometrado, quien no pudo obtener tiempos fue Fabricio Pezzini, tras inconvenientes en la caja de velocidades de su Toyota Corolla.



Con el Grupo B, se cerró la actividad programada para el día de hoy. José Manuel Urcera seguía expectante el desarrollo de la actividad en pista en búsqueda de reafirmar su condición de poleman, pero en el primer giro veloz colocó Mauricio Lambiris el Toyota Corolla del equipo Tito Bessone Toyota Team, con 1m55s513, superando por 0s617 al piloto del equipo Larrauri Racing. En el mismo giro, Julián Santero cronometró 1m55s740, a 0s227 de Mauricio Lambiris, quedando José Manuel Urcera en el tercer lugar, delante de Juan Pipkin y Mariano Pernia.



Mañana, a las 10, se disputarán las series clasificatorias, con Mauricio Lambiris y Julián Santero largando en la primera posición de cada una de las cronometradas. En la primera serie, el uruguayo largará por delante de José Manuel Urcera, Mariano Pernia, Emanuel Moriatis y Fabián Yannantuoni, mientras que en la segunda serie el mendocino Santero largará delante de Juan Pipkin, Luis José Di Palma, Carlos Okulovich y Facundo Chapur.

Fuente: apat.