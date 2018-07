Después de haber asegurado que permanecería en Vélez, Mauro Zárate tomó la decisión de marcharse del club de Liniers y defenderá la camiseta de Boca. Ya había emitido un comunicado en las redes sociales pero, por primera vez, habló públicamente en TyC Sports.

Negó haber tenido contactos con Daniel Angelici (sí con el representante Christian Bragarnik) y también que le hayan prometido la convocatoria a la Selección.

TODO LO QUE DIJO MAURO ZÁRATE

"Tomé la decisión solamente por lo deportivo y el desafío de jugar en un club como Boca y disfrutar estos últimos años de carrera que tengo"

"No pensé que iba a llegar a tanto el enojo de la gente, en hacer amenazas o en insultar tanto… Sí lo entiendo. Ahora será esperar un poco a que pase todo y tranquilizar a mi mujer y mis hijos"

"Duele que se olviden de lo que hizo uno. Falté a mi palabra y duele porque la palabra de uno es muy importante"

"Mis hermanos no tienen nada que ver. Acepté que se aparten y que no estén de acuerdo con la decisión que iba a tomar. Esto es un tema mío, una decisión que tomé yo solo, hablando con mi mujer"

"No sé por qué Rapisarda (presidente de Vélez) dijo que me habían prometido ir a la Selección. Sí hablamos de que pelearé copa y campeonato y que eso te lleva a que te tengan más en cuenta que en otros clubes si tenés buen rendimiento. Las frases que se dijeron no son reales"

"Me dolió lo que dijo Chilavert porque es el ídolo de todos los hinchas de Vélez"

"Dejar de ser ídolo del club que soy hincha es una de las cosas que iba a perder. Es muy duro"

"¿Mis compañeros? Siento que los defraudé a ellos también. Juntar a todos y verles las caras no fue fácil. Estaba mi sobrino presente y por las lágrimas no podía hablar. Con Gaby (Heinze) quedó todo bien"

"Siempre quiero hacer las cosas bien, pero nunca tuve tantas ganas. Como que tengo un plus por lo que se va a jugar"

"Creo que el enojo de los hinchas hubiera sido igual si me iba a Racing pero es inútil hablar de algo que no pasó"

"No imagino enfrentar a Vélez, pero soy un profesional y dejaré todo por Boca para ganar todo ahí"

Por su parte, Natalie Weber está pasando por un momento complicado después de que su esposo, Mauro Zárate, anunciara que deja Vélez para sumarse a Boca. Este polémico pase generó un gran repudio de parte de la hinchada del Fortín.

"Van a matar a mis hijos", dijo la modelo -mamá de Mía, de seis años, y Roco, quien en septiembre cumplirá tres- respecto a las graves amenazas que recibió tras conocerse la noticia. En el ciclo Involucrados, Pía Shaw reveló este miércoles al mediodía que tanto Natalie como el delantero se encargaron de radicar la denuncia en la Policía.

Pero casi al mismo tiempo en que Shaw leía ese mensaje, el jardín de Nordelta al que asiste Mía debió ser evacuado tras recibir una amenaza de bomba.

Esta transferencia no solo cayó mal en la dirigencia de Vélez y en los aficionados del club de Liniers, sino que también generó el disgusto de Rolando Zárate y Ariel Zárate, hermanos de Mauro. "Nos traicionó, nos clavó un puñal", declararon los ex futbolistas, muy identificados con el club de Liniers.

Por el momento, Natalie decidió no hablar en público. Fue Zárate quien se encargó de hacerlo. "No pensé que iba a llegar a tanto el enojo de la gente, en hacer amenazas o en insultar tanto… Sí lo entiendo. Ahora habrá que esperar un poco a que pase todo, y tranquilizar a mi mujer y mis hijos", dijo el jugador, en una entrevista con TyC Sports.

Hasta el momento, el delantero publicó una carta abierta en Instagram explicándole a los hinchas de Vélez los motivos de su determinación.

"Escribo estas líneas porque nadie más que ustedes deben recibir estas explicaciones… Dije muchas veces que no iba a jugar en otro club en Argentina que no sea Vélez. Hoy por primera vez falto a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos", explicó.

"Sé que muchos se van a olvidar de todo lo que hice por el club y lo volvería a hacer sin dudarlo. Amo a Vélez y los que me conocen saben por todo lo que pasé en este tiempo -continuó Zárate-. Dejar de jugar en el club de mi vida me provoca un dolor inmenso en el corazón y no cumplir con mi palabra, más aún…".

"No pretendo que me entiendan porque tienen la misma pasión que yo y muy probablemente yo tampoco entendería esta decisión si estuviera de ese lado. No me va a alcanzar la vida para agradecer todo el amor que me brindaron. Quiero aclarar que no es un problema económico. De ser así jamás hubiera vuelto en el peor momento del club", justificó el ahora ex delantero de Vélez.