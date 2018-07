El delantero Mauro Zárate publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje dirigido a los hinchas de Vélez tras confirmarse su alejamiento de la institución de Liniers y su arribo a Boca: "Por primera vez falto a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos".

"Dije muchas veces que no iba a jugar en otro club en Argentina que no sea Vélez. Hoy, por primera vez, falto a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos. Se que muchos se van a olvidar todo lo que hice por el club y lo volvería a hacer sin dudarlo. Amo a Vélez y todos los que me conocen saben por todo lo que pasé este tiempo. Dejar de jugar en el club de mi vida me provoca un dolor inmenso en el corazón y no cumplir mi palabra, más aún", reza parte del comunicado publicado por el ahora ex jugador del Fortín.

Por su parte, el sitio oficial de Vélez en Instagram despidió al delantero de una forma particular, con el siguiente mensaje y sin la camiseta del club: “A pesar de arribar a un acuerdo económico con el club Watford FC de Inglaterra, dueño de su pase, para la compra del 100% de los derechos económicos y federativos del fichaje, y también de alcanzar la cifra económica contractual pretendida por el futbolista, Mauro Zárate decidió repentinamente y de forma unilateral no continuar su carrera deportiva en nuestra institución, a horas de celebrar el acuerdo con Vélez Sarsfield”.