El mediocampista Maximiliano Moralez regresó hoy a Racing tras 14 años en el exterior y firmó un contrato por dos temporadas, de cara a la próxima Liga Profesional de Fútbol (LPF) y la Copa Libertadores de América.



"Estoy muy feliz, es importante volver a Racing. A los hinchas les digo que nos veremos pronto", declaró Moralez en su presentación oficial durante este mediodía.



"Frasquito", de 35 años, tuvo su último paso por el New York City FC de la Liga de los Estados Unidos; antes vistió los colores de Vélez Sarsfield, Atalanta de Italia y León de México.



"Tengo muchas ganas de colaborar desde mi lugar. Me adaptaré a lo que el entrenador disponga en beneficio del equipo. A eso vine: para tratar de sumar", continuó el experimentado futbolista en el acto llevado adelante en el predio 'Tita Mattiussi' de Avellaneda.



"Es algo único poder volver a jugar en Racing. Tengo visto al equipo, pero todavía no he hablado con Gago sobre las posiciones que me considera", valoró.



Moralez es la segunda incorporación del equipo conducido por el técnico Fernando Gago, tras la llegada del defensor Oscar Opazo. El futbolista chileno realizó el martes por la mañana su primer entrenamiento con el plantel y luego firmó el contrato que lo unirá al club durante dos años.



"Racing va por buen camino y no sólo por lo que ha conseguido a lo largo de los últimos años. Así que creo que desde mi lugar puedo sumar para que el equipo intente seguir por la misma senda", explicó.



Moralez llevará la camiseta con el 27 en la espalda aunque aclaró que eso "no es importante" y también avisó que ya no juega en la "misma posición que en el pasado" cuando era enganche y salvó a Racing del descenso en la promoción contra Belgrano de Córdoba.



"El entrenador sabrá dónde puedo rendir mejor. Mi idea es ayudar a los jóvenes, a cada compañero y acá hay un plantel con jerarquía y nivel para pelear. Quiero disfrutar del día a día en Racing. No hablé con ninguno de los chicos, ni con Fernando (Gago), pero sé de su manera de trabajo y de cómo vive el fútbol. Conozco de la intensidad de los partidos y de los entrenamientos, se ve en el resultado y en el rendimiento del equipo. Racing tuvo un gran año, ojalá que pueda ayudar", sostuvo.



"Siempre sonaba mi nombre, incluso las veces que no me llamaban, entiendo que el club y yo teníamos tiempos diferentes. No vale la pena mirar el pasado. Tomé la decisión de venir y los dirigentes de traerme, así que estoy agradecido. El número lo elegí yo porque debuté con ese y quería usarlo", reflexionó Moralez.



El mediocampista apuntó al objetivo personal y grupal que es "competir para pelear arriba" en cada torneo que encarará aunque aclaró que no será "nada fácil" porque hay rivales importantes en todos los certámenes.



Racing afrontará el próximo semestre la Supercopa Argentina ante Boca Juniors, la Copa Argentina, el torneo local y la Copa Libertadores de América, el máximo objetivo de la institución de Avellaneda.



Sin embargo, Moralez evitó la comparación con los regresos de Lisandro López -ahora en Sarmiento de Junín- y del retirado Diego Milito porque son "jugadores top" y ya ganaron "todo con el club".



"No estoy ni cerca de lo que lograron ellos. Vengo a ayudar y en lo personal haré todo mi esfuerzo. Mis hijos son hinchas del club y será lindo que me vean acá", cerró.



Por otro lado, el delantero Enzo Copetti está cerca de dejar el equipo para continuar su camino en Charlotte FC de los Estados Unidos, aunque su llegada está en las "etapas finales", confirmó el periodista estadounidense Tom Bogert, especialista de la MLS.



A su vez, un nombre que comenzó a sonar en las últimas horas es el de Augusto Solari, actualmente sin lugar en Celta de Vigo de España, y con un paso exitoso por Racing.



El volante por derecha fue una de las figuras en el equipo de 2019, que consiguió el torneo local, pero a mediados de 2020 rescindió su contrato y se marchó al club español.