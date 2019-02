Distendido en el día de receso y a pesar de haber entrenado por la mañana, el bonarense Maximiliano Richeze se dio un momento para engalanar al Gran Fondo y cumplirle el sueño a cientos de ciclistas que rodaron junto a él. El ciclista del Deceunink Quick Steep se dio tiempo para sacarse fotos con todos quienes se lo pidieron: "Ahora sí pude disfrutar de estos increíbles paisajes, por ahí en competencia sufrís y no ves nada. Ahora vine con Coki (Chica), él salió muy embalado desde la largada y en la subida ya no podía ni hablar, yo le hacía chistes pero ya no tenía aliento ni para contestarme", contó entre risas. El oriundo de Bella Vista, que escalará hoy El Colorado, contó que pronto harán un partido de fútbol: "Yo también jugué al fútbol cuando era chico así que va a estar peleado", aseguró.