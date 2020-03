El ciclista argentino Maximiliano Richeze, que corre en la elite del ciclismo mundial con el equipo UAE Emirates, confirmó este viernes que padece coronavirus. El pedalero utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia. "Ha llegado el momento de que mi equipo se vaya a casa, pero desafortunadamente para mí, el viaje de regreso se pospuso. He dado positivo al coronavirus, por lo tanto, mi período de cuarentena se prolonga. Gracias a Dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional", escribió.

Su equipo, que participaba en la Vuelta a Emiratos (UAE Tour), decidió quedarse en el lugar tras el fin prematuro de la prueba, cuyas dos últimas etapas fueron anuladas.

Maxi Richeze es el lanzador en el pelotón del ciclista colombiano Fernando Gaviria, que también dio positivo por coronavirus.