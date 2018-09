Hacer historia. El binomio sanjuanino saltando en las pruebas europeas. Las ocho disciplinas del mundial serán: salto, donde competirá Turcumán, doma, doma paraecuestre, concurso, conducción, rienda, volteo y enduro.

En la lejanía de Tryon, en los Juegos Ecuestres Mundiales 2018 a realizarse en septiembre en Carolina del Norte, habrá presencia sanjuanina. Sí, entre casi un millar de deportistas de 75 países y unos 1.500 equinos, allí estará Maximiliano Turcumán y "Cuatro Soles Principito", el binomio que más títulos le ha dado a San Juan y que esta vez representarán al país en esa competencia ecuménica.



Turcumán, ganador con ese animal de importantes torneos de saltos hípicos como el Cordillerano sanjuanino, el Vendimia mendocino, el Torneo Aniversario del Club Hípico Argentino, y que también representó a San Juan en el torneo Federal donde cumplió una destacada labor culminando cuarto, fue el binomio seleccionado en medio de una gira realizada por Europa para representar al país en el Mundial.



"No me lo esperaba, acepté realizar la gira pero sin pensar que pudiera quedar en la selección. Es lo máximo estar en un Mundial. Estoy cumpliendo un sueño, espero poder representar a la provincia y al país de la mejor manera", contó Turcumán desde Bélgica, donde se preparan para la histórica prueba.



Para llegar a esa preselección, el binomio sanjuanino tuvo que habilitar, es decir clasificar saltando en dos concursos vallas de 1.50 metro sin cometer ninguna infracción y Turcumán junto a "Principito" lo lograron. Ahí sí comenzó la gira saltando en torneos en Bélgica, España y Holanda. De allí, de acuerdo al rendimiento de los saltadores que viajaron desde todo el país y también aquellos argentinos que residen en Europa quedaron seleccionados cinco: Matías Albarracín con "Cannavaro 9"; Luis Pedro Biraben junto a "Colorado 210 Caillou"; Luis Magnasco con "Callisto des Bieffes"; Ramiro Quintana junto a "Rouge Pierreville" y Turcumán junto a "Principito" siendo el único binomio del interior del país.



Por lo pronto, los cinco binomios argentinos se encuentran saltando torneos de 3 estrellas, que son concursos con una dificultad mucho mayor a los encuentros argentinos. La altura de la valla va entre 1,50 y 1,60 metro, lo que exige mucho más al jinete y su animal, pues hasta la valla es diferente ya que está hecha con un material mucho más liviano.



Un dato no menor es la preparación que viene realizando "Cuatro Soles Principito", quien viajó -junto a los otros animales- en un avión especial rumbo a Europa y ahora se prepara para un nuevo vuelo hacia Estados Unidos. Allí buscará adaptarse al clima y al terreno para representar a Argentina de la mejor manera.



Los Juegos Ecuestres Mundiales, organizados por la Federación Ecuestre Internacional (FEI) disputarán en Carolina del Norte su octava edición, donde se espera a más de medio millón de espectadores que podrán disfrutar en las dos semanas de competencia, de ocho campeonatos mundiales en un mismo lugar, en lo que se conoce como "el país del caballo" por la importancia que ese animal tiene en la vida y la cultura.

Turcumán y "Principito" son el binomio más ganador de la provincia.

Allí, en Tryon, Carolina del Norte, Maxi y "Cuatro Soles Principito" tendrán su propia cita con la historia.

Conti: "Es un orgullo para San Juan"



Juan Conti, presidente del Club Hípico San Juan con sede en el Jockey Club, se mostró emocionado por la convocatoria de Maximiliano Turcumán a la Selección argentina. "Todos quienes hacemos este deporte tenemos un orgullo inmenso porque San Juan esté presente en un torneo de este nivel. Y no solo está representada la provincia sino los clubes del interior porque Maxi es el único binomio de estos pagos, el resto son de Buenos Aires o residentes en Europa", contó Conti, organizador además del Cordillerano sanjuanino, el máximo evento de saltos hípicos que cada mes de mayo tiene como sede a la provincia.