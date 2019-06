Camilo Mayada se alejó definitivamente de River luego de que las negociaciones por renovar su contrato no llegaran a buen puerto y seguirá su carrera en Atlético San Luis, recientemente ascendido a la máxima categoría del fútbol mexicano. El uruguayo, en diálogo con Sportia, reconoció que se marcha triste del club de Núñez.

"Hice todo para quedarme. Hasta la noche previa estuve esperando seguir y me voy con la frente en alto. Es mentira que me ofrecieron estar entre los cuatro o cinco mejores pagos del plantel, es una mentira que instaló un periodista", sostuvo.

Además, reveló que había asumido un compromiso con Gallardo: "Le había dado mi palabra de que si la oferta era buena, me quedaba. Él quería que me quedara y habló con los dirigentes para que me renueven".

Por último, el uruguayo expresó: "Soy un agradecido al club y el día de mañana volveré, no tengo dudas. Le quiero agradecer al hincha y siempre seré un hincha más. Fui parte de la historia de un gran club".