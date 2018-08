Confiado. Leonardo Mayer se topará en octavos de final del Master 1000 ante el suizo, que está volviendo al circuito ATP.





El desafío es enorme. El argentino Leonardo Mayer, Nº 50 del ranking ATP, enfrentará hoy (en el cierre de la jornada, no antes de las 21.30 por ESPN) al suizo Roger Federer, Nº2 del mundo, en un duelo atractivo por los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Y para el correntino se trata de un cruce especial, muy lindo y motivador. "Es algo muy lindo jugar con Federer. Obviamente, también es incómodo porque es un gran jugador", explicó el argentino. Este será el tercer partido del historial. Hace cuatro años, en Shanghai, Mayer tuvo contra las cuerdas a Federer en el que dispuso de cinco match points. El siguiente cruce, también con triunfo del suizo, fue otra historia, ya que el ex Nº1 mundial y dueño del récord de 20 coronas de Grand Slam ganó muy fácil en la apertura del US Open 2015.



Por otro lado, al cierre de la edición debutaba Juan Martín Del Potro ante el coreano Hyeon Chung.