Picante. Floyd Mayweather trucó una imagen en Instagram y se mostró dándole un codazo a Conor McGregor.

El boxeador multicampeón Floyd Mayweather Jr. lanzó de nuevo una indirecta a Conor "The Notorious" McGregor para que peleen en el octágono del vale todo. El pugilista subió a Instagram una fotografía editada donde se lo ve con guantes de artes marciales mixtas y golpeando al irlandés en la cara con un codazo.



"La única manera de que esa pelea se haga nuevamente es si viene al octágono", declaró el presidente del UFC, Dana White, en "UFC Tonight".



"Fuimos y boxeamos. Ahora es momento de que venga a pelear al octágono. Sabemos que es un gran campeón en el cuadrilátero del boxeo y confiamos en que aceptará el desafío de combatir en el octágono. El tiempo dirá si es así o no", puntualizó el excéntrico directivo de la UFC.



La postal en la red social que compartió Mayweather está pegándole un codazo al artemarcialista, quien sangra fuertemente en la frente y le escurre por el pecho.



Los guantes que utilizan ambos tienen las letras de la promotora de Floyd, TMT (The Money Team), en lugar de UFC.



Ambos peleadores ya se cruzaron en un combate con las reglas del boxeo en Las Vegas, el 27 de agosto del año pasado, cuando Mayweather se impuso de manera contundente por nocaut técnico en el décimo asalto.