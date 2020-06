El ex boxeador estadounidense Floyd Mayweather se encargará de pagar el funeral de George Floyd, asesinado el pasado 25 de mayo a causa de la brutalidad policial en Mineápolis, según confirmó ayer Leonard Ellerbe, presidente ejecutivo de Mayweather Promotions. "Probablemente se enfadará conmigo por decir esto, pero sí, pagará el funeral", aseguró a la cadena ESPN.

El monto que aportó el ex múltiple campeón mundial ascendió a 90 mil dólares, los que fueron entregados mediente un cheque a la familia de George que los recibió de manos de quien es uno de sus representantes, quien confirmó la noticia y recordó que el ex deportista no quería hacer público su gesto y que ya "ha hecho este tipo de cosas en los últimos 20 años". "Cubrió en 2011 los gastos del funeral de Genaro Hernández, víctima de un cáncer a los 45 años y al que derrotó en 1998 para ganar su primer cinturón mundial del peso superpluma". El monto cubrirá los gastos que demanden los servicios en Houston, Mineapolis y Carolina del Norte.