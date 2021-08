Gastón Mazzacane hizo una carrera tremenda. Si bien el final no fue como él mismo hubiese querido, ya que la definición fue horas mas tarde de culminada la carrera, el piloto de Chevrolet no ocultó su felicidad. "Fue un gran trabajo del equipo. La planificación fue exacta y precisa. La cuota de esperanza es fundamental. Muy emocionado, gracias a mi familia por todo", fueron las primeras palabras de Mazzacane cuando terminó la competencia y él, hasta el momento, era el segundo detrás de Valentín Aguirre. Pero minutos después que se conociera la determinación de la ACTC de sancionar a Aguirre y consagrarlo a él como ganador de la 8va fecha del Turismo Carretera, Mazzacane expresó: "Los que vieron la carrera hasta el final se habrán dado cuenta que cuando se hizo el último relanzamiento faltando una vuelta, yo busco la victoria con Valentín y me tiro por afuera y se pone el auto de costado y casi parto. ¡Mirá si pierdo la carrera por tratar de pasar a un auto que ya había perdido la vuelta! Fue todo una locura si me hubiese pasado eso, pero ya es historia eso", manifestó quien consiguió su primera victoria.