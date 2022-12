Francia superó ayer a Polonia por 3-1, con un gol histórico de Olivier Giroud y un doblete de Kylian Mbapppé, el artillero del Mundial de Qatar 2022 con cinco, y avanzó a los cuartos de final del torneo donde se topará el próximo sábado ante nada menos que Inglaterra.

El experimentado delantero, de 36 años, abrió el marcador a los 44 minutos del primer tiempo, mientras que Mbappé, autor de la asistencia en el primero, selló el triunfo del vigente campeón con dos golazos a los 29 y 45 minutos de la segunda parte.

Giroud se convirtió en el máximo goleador del vigente campeón del mundo con 52 tantos, tras superar por uno a Thierry Henry.

Y la estrella francesa es el artillero del Mundial de Qatar 2022 con cinco tantos, además de erigirse en figura del partido disputado en el estadio Al Thumama.

El descuento de Polonia fue en el noveno minuto de descuento mediante Robert Lewandowski, de penal, que se despidió de la Copa del Mundo con dos tantos y una deslucida actuación como parte de un equipo, al que le quedó grande la instancia.

Francia quiere ser bicampeón mundial seguido, tras hacerlo Brasil en 1958 y 1962.

En primera instancia, el delantero de Barcelona había fallado el penal, pero el árbitro venezolano Jesús Valenzuela lo repitió por adelantamiento del arquero Hugo Lloris y en la segunda oportunidad, el goleador no falló para decorar el resultado. Además, tras la elminiación, el goleador del Barcelona catalán puso en duda su participación en el Mundial del 2026 ya que "para jugar debo estar contento, y si no atacamos se me hace difìcil". Sin dudas, un fuerte y polémico mensaje al técnico, Czeslaw Michniewicz.

Luego del traspié ante Túnez (0-1) en la última fecha del grupo D con equipo alternativo, el entrenador Didier Deschamps volvió a utilizar a los habituales titulares y salvó un pasaje de sufrimiento, justo antes del gol de Giroud, fue ampliamente superior a Polonia.

Justamente Deschamps, tras conseguir el boleto afirmó que "no fue fácil porque Polonia estaba bien organizada para molestarnos. Lo importante es que ya estamos en los cuartos de final del Mundial".

Una obsesión



Kiylian Mbappe (foto), la figura de Francia y una de las estrellas del Campeonato del Mundo declaró que "este Mundial" es su "obsesión", después de hacer dos goles ante Polonia.

"Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. Construí toda mi temporada en torno a este Mundial y me preparé a tope tanto física como mentalmente para ganarlo, que es el objetivo que me fijé aunque todavía está lejos", dijo Mbappé.

El compañero de Lionel Messi en PSG le restó importancia al hecho de ser elegido mejor jugador del partido porque "el único objetivo es ganar el Mundial" y se disculpó con los periodistas por no haber ido a la rueda de prensa en los primeros dos cotejos. "No tengo nada contra los periodistas. Si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas", argumentó el atacante.

Con su doblete frente a los polacos, Mbappé llegó a nueve tantos mundialistas y es el jugador más joven en alcanzar esa marca a lo largo de la historia, con 23 años y 349 días. Además, llegó a 250 goles como profesional en 360 partidos, una marca superior a la que ostentaban a su edad Messi y Cristiano Ronaldo.