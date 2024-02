Kylian Mbappé va a abandonar el PSG. El astro francés, jugador franquicia del equipo de París, ya ha comunicado al presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, que su etapa en la capital gala va a finalizar cuando lo haga la 2023-2024, según adelantan medios como The Athletic y RMC. Todo parece indicar que el próximo destino de la estrella puede ser el Real Madrid, que parte con más ventaja que ninguno en la carrera por reclutar a uno de los mejores futbolistas del mundo.

Que fuese algo más o menos esperado no le resta ni un ápice de impacto a la noticia. Mbappé ya empezó a dejar caer el pasado verano que no tenía intención de ampliar su vinculación con el PSG. Fue entonces cuando optó por no renovar de forma automática por un año, hasta 2025. Una decisión que no sentó nada bien en las altas esferas de su actual pagador: tras una carta cuya filtración trajo cola, llegó a ser apartado del primer equipo e incluso se vio posible que dejase de jugar como local en el Parque de los Príncipes antes de tiempo.

Aunque las aguas se calmaron y volvió a entrar en los planes de Luis Enrique, Mbappé tenía claro que su estancia en el PSG llegaría únicamente hasta este junio. Ha acabado confirmándose ahora, sin que haya sido posible, como sí ocurrió en 2022, convencer al atacante para firmar una nueva ampliación de contrato. La perla de Bondy ha sido el santo y seña indiscutible desde su llegada en la campaña 2017-2018: cinco Ligue 1, tres Copas de Francia, dos Copas de la Liga y cuatro Supercopas de Francia le contemplan.

L’Equipe, referente de la prensa deportiva francesa, ha sido muy contundente a la hora de hacerse eco del adiós más cacareado en el deporte rey: “Tras largos meses de incertidumbre, Kylian Mbappé ha anunciado a la directiva del PSG que ha decidido abandonar el club este verano. El delantero anunció su decisión el martes en el centro de entrenamiento de Poissy”.

A falta de tres meses para que el curso finalice, la Champions es el único título que le falta por conseguir a Mbappé en las filas del PSG. Precisamente, fue uno de los goleadores de los suyos este miércoles en la ida de octavos de final contra la Real Sociedad. La Copa de Europa es su gran obsesión, con todo más que ganado a nivel doméstico y la espina clavada de haber perdido la final continental de 2020.

Es el Madrid, más apegado a la Orejona que nadie, a quien todos miran ahora que es un hecho que el PSG y Mbappé separarán sus caminos cuando llegue el período estival. Sin certezas absolutas (porque este culebrón no viene invitando, en el pasado, a dar cosas por sentado), las mayores opciones de hacerse con el ‘9′ del momento las tienen los blancos. El silencio es total en Concha Espina, pero ya hay vía libre para sentarse a negociar.

Libertad para elegir destino

Nada se sabe, hasta la fecha, sobre los términos de la salida. Simplemente, que habrá libertad para Mbappé nada más arrancar julio. “Tengo un pacto de caballeros con Kylian. Queda entre nosotros, no quiero revelar lo que hay en este acuerdo, pero hay un acuerdo. No quiero hablar de dinero ni decir cuánto vale el acuerdo”, es lo máximo que ha llegado a declarar Al-Khelaifi, mandamás del PSG.

Así pues, a Mbappé se le presentan unas semanas plenas de actividad cuando el calor empiece a asomar con fuerza. Más allá de la determinación que tome en cuanto a su futuro, Francia le espera seguro para la Eurocopa y es deseo de todos sus paisanos que también pueda competir en los Juegos Olímpicos de París. Entre lo que decida a nivel de clubes y sus compromisos con Les Bleus, no cabe duda de que volverá a hablarse mucho de él otro verano más.

Comunicado no oficial del PSG

No hay confirmación oficial, aún, de que Mbappé va a marcharse. Pero sí oficiosa, ya que el PSG se ha encargado de hacer llegar una nota a distintos medios de comunicación para hacer ver que, efectivamente, el astro no continuará. Este es el texto que ya aparece publicado en algunos sitios:

Ningún comentario oficial del PSG / El PSG declina hacer comentarios.

Sin embargo, el club confirma que Kylian ha comunicado su decisión de dejar el PSG al final de la temporada 2024. Los términos de la salida aún no se han acordado por completo: Kylian aún tiene que cumplir sus compromisos con el club (por ejemplo, si es una venta o si hace sacrificio financiero). El PSG y Mbappé se comunicarán cuando todo sea definitivo en los próximos meses.

El PSG continúa su transformación desde el individualismo galáctico al colectivo. La juventud (el PSG es el equipo más joven de la Champions) y la institución están por encima de todo.

El Club ya tiene planes para adquirir a múltiples jugadores, que se podrán llevar a cabo cuando Mbappé se vaya. También algunas renovaciones importantes de la futura generación, como Warren Zaire Emery o Xavi Simons. Warren tiene 17 años, Barcola, que marcó ayer, 21; Mbappé cumple 26 este año, 8 años más que Warren Zaire Emery.

Como recordatorio, el coste bruto para el PSG por pagar a Mbappé al año es de 200 millones de euros. El PSG está centrado en el futuro y en el equilibrio.

Ni siquiera se sabe cuándo habrá un anuncio oficial sobre la baja más sensible que puede afectar a los parisinos. En Le Parisien, uno de los medios de referencia para seguir la actualidad del PSG, ya pronosticaron, hace escasos días, que era complicado que Mbappé siguiese: se habló de “pesimismo”, de asunción de la despedida “psicológicamente” y en términos económicos y, en definitiva, de una batalla “perdida”.