Alejado de las luces. Del frenesí de una vida de película. De los lujos. De la "gran vida" que supo tener y autobrindarse el propio Maradona. Así se fue de este mundo, el de los mortales, el ídolo más trascendental de nuestro país. En una habitación del country San Andrés, en Tigre, provincia de Buenos Aires, tratando de ser reanimado durante media hora por un médico que estaba en la casa. Pero esta vez el Diez no pudo hacer la última gambeta. Cerca del mediodía dejó de latir para siempre su corazón, ese que tantas veces le flaqueó ante una vida convulsionada y vivida a mil, pero que hasta ayer siempre resistió. La Justicia tomó intervención como es lógico en estos casos y se harán los estudios de rigor -incluyendo la autopsia- para determinar las causas del deceso repentino e inesperado. Se encontraba realizando el posoperatorio de la intervención realizada por su doctor personal en este último tiempo, Leopoldo Luque, el 3 de noviembre pasado por un hematoma subdural en el sector izquierdo de su cerebro. La cirugía que se extendió por más de 80 minutos y fue "exitosa" según Luque, no era tan compleja, pero sí la recuperación, apuntando a que Maradona pudiera recuperar su vida normal, incluyendo dirigir nuevamente a Gimnasia a partir del 2021. En eso estaba por estas jornadas el Pelusa cuando el paro cardiorrespiratorio le dijo basta.



Fue el cierre de una vida repleta de experiencias de todo tipo. En su último tiempo, el 30 de octubre tuvo una fecha bisagra con su cumpleaños número 60. Llegó a las seis décadas no de la forma que hubiera pretendido. Su entorno más cercano en este último tiempo lo notaba deprimido y con claros signos de deterioro. Fue entonces, un mes antes de su fallecimiento y aún sin saber que debería ser operado de un coágulo cerebral, le dijo una frase al médico de Gimnasia, Flavio Tunessi, que marcó su estado de ánimo: "Doctor, me cansé de ser Maradona...". Cuentan fuentes cercanas al exfutbolista que Diego estaba sumido en una depresión importante por varios motivos. Uno de ellos era la gran melancolía de ya no tener a su lado a sus progenitores: su mamá Doña Tota y el padre, Don Diego. La primera se le fue de este mundo en 2011 y cuatro años más tarde lo hizo Chitoro. "Los extraño un montón, quiero estar con ellos...", manifestó en más de una ocasión a sus colaboradores más estrechos como el abogado y representante, Matías Morla. A esas "pérdidas" que cada vez le pesaban más a Maradona, se le sumó un año casi sin actividad en el campo de juego dirigiendo al Lobo a causa de la pandemia por el coronavirus. Al ser factor de riesgo por su edad y sus antecedentes de salud, el Covid-19 lo sacó del verde césped donde se encontraba su plena felicidad. Se quedó sin el día a día con el plantel tripero y debió recluirse en su casa de Bellavista. El combo se hizo aún peor con el aniversario 60 y la imposibilidad de cumplir su mayor deseo: reunirse con todos sus hijos reconocidos hasta ahora. No pudo ver juntos en una reunión familiar, por diversos motivos, a Dalma, Gianinna, Diego Junior, Hanna y Diego Fernando. Eso le pegó muy fuerte y mal. Lo tiró a una dejadez que tuvo su correlato en la imagen triste y deslucida de Maradona el 30 de octubre en el Bosque platense, cuando se le hizo un homenaje por su cumpleaños antes de comenzar la Liga Profesional de Fútbol. Se lo notaba "ido" y con una debilidad física que causaba ante todo mucho dolor. Luego, se explicó que estaba deshidratado, anémico y bajo los efectos de sedantes que convivían en su vida para lograr conciliar el sueño. El consumo de alcohol siempre estuvo presente en su último tiempo ("cambió las drogas por el alcohol", reveló Luque tras la operación) y por eso las horas de descanso y la alimentación no eran las óptimas para el zurdo. Así llegó a su último suspiro y se convirtió en una leyenda, acaso como ninguna otra...

El pedido de su recuerdo

Hace quince años, un Maradona rejuvenecido, lúcido y en su rol de conductor de su propio programa ("La noche del 10"), dejaba una autoentrevista que quedará para la historia. Y que, sobre todo, toma otra significación tras su deceso. A continuación, el "pedido" del Pelusa para cuando partiera de este mundo...

Diego entrevistado: Envejecer con mis nietos ya sería tener una muerte tranquila.

Diego entrevistador: Si tuvieras que decirle unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías?

Diego entrevistado: Jaja, ¿qué le diría? ¿Y vos me preguntás eso a mí?

Diego entrevistador: Sacaste vos ese tema. Yo no hablé de la muerte, fuiste vos.

Diego entrevistado: Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, libertad, es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondría una lápida: "Gracias a la pelota".





> Con todos los honores



La Argentina llora a Diego. "Presidencia decreta tres días de duelo nacional por el fallecimiento de Diego Armando Maradona", se anunció de manera oficial tras la difícil noticia de la muerte del 10. Además, se confirmó que su velatorio será en la Casa Rosada por un tiempo que al cierre de la edición no estaba precisado. También anoche se le realizaba la autopsia al Diez en San Fernando, para determinar las causas concretas de su fallecimiento más allá que a priori se informó que "no hay signos de una muerte violenta". Igualmente, como un paso legal clave, se realizaba este procedimiento luego del cual el cuerpo del Pelusa iba a ser llevado a Casa Rosada para su velatorio.



La noticia generó diversas repercusiones de los hinchas de Maradona en todo el mundo y San Juan no fue la excepción. En la Plaza 25 de Mayo, en la tarde del miércoles, se reunieron decenas de personas para armar un pequeño "santuario" con fotos y velas en honor a la trayectoria del excapitán del fútbol argentino.



Esta imagen se repitió de manera simultánea en diferentes ciudades del mundo, como en Buenos Aires con La Paternal, la Bombonera y Villa Fiorito de emblemas. En Nápoles también se vivieron momentos de gran tristeza con los hinchas generando otro "santuario" recordando los grandes momentos que tuvo el Diez en la década del '80.



Mientras que por la noche la Liga de Fútbol Profesional determinó anoche hacerle un homenaje al colocarle su nombre a la Copa que se disputará hasta el próximo año. En tanto, en la previa de los partidos de ayer de la Champions League hubo un minuto de silencio para reconocerlo.

Homenaje. Los hinchas sanjuaninos de Diego hicieron ayer un pequeño santuario en la Plaza 25 de Mayo.

Los saludos como despedida

"Es un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD". Lionel Messi - Futbolista





"Qué noticia triste. Hoy (por ayer) perdí un gran amigo y el mundo perdió a una leyenda inmensa. No mucho más para decir en estos momentos y que Dios le brinde fuerzas a su familia. Espero un día poder juntarnos a jugar a la pelota en el cielo". Pelé - Exfutbolista





"Estoy devastado por la noticia, era mi hermano del alma... Espero que sepan entender, no tengo palabras en este momento tan duro que me toca atravesa. Sólo quiero decirle a su familia que los acompaño en este dolor. Lo voy a recordar por siempre en mi corazón". Claudio Caniggia - Exfutbolista





"Murió el fútbol y la verdad que siento un dolor incomparable. Diego estuvo jugando a que no se moría nunca, hace 20 años estuvo jugando en el borde. Creíamos verdaderamente que era inmortal". Horacio Pagani - Periodista





"Escribo este mensaje con un nudo en la garganta, el dolor de saber esta terrible noticia , al que fue mi ídolo y amigo !! los locos y diferentes aveces somos incomprendidos... pero guardamos grandes virtudes en el corazón ..!! buen viaje al mas grande de la historia". René Higuita - Exfutbolista





"El mundo perdió hoy a uno de los más grandes futbolistas de la historia conocido en vida como Diego Maradona. Guardo uno de los momentos emocionantes de mi vida cuando me encontré con él. Descansa en paz mi amigo y mis plegarias para toda su familia". Magic Johnson - Exbasquetbolista





"Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida". Alberto Fernández - Presidente de la Nación





"Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue #Maradona uno de los deportistas más grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi más sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina". Rafael Nadal - Tenista





"La mano de Dios cierra su trato en la tierra. Leyenda en vida y en el campo. Eterno Diego. Descansa en paz". Alejandro Sanz - Cantante





"¿Maradona? Maradona cantó conmigo y con mi bombín, cantó de arriba abajo 'Y nos dieron las diez', en el Teatro Gran Rex y la cantó él, no me dejó cantar nada... Descanse en paz Diego Armando Maradona". Joaquín Sabina - Cantante