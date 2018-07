Encendido. Diego Maradona cruzó a su sobrino, Walter Machuca, en el aire de Canal 9 y le dijo de todo.

Una de las noticias de la semana fue la supuesta propuesta de casamiento de Diego Maradona a su novia Rocío Oliva en su festejo de cumpleaños, según contó la revista Gente. Pero ahora, el "Diez" habló en el ciclo "Confrontados" de Canal 9 y negó todo tipo de compromiso con la rubia. En el estudio del programa se encontraba su sobrino, Walter Machuca, mejor conocido como "El Chino" Dona.



"Me caso cuando se me canta a mí, querido. Están haciendo una novela de todo esto que no tiene sentido. Cuando le pida el casamiento se lo voy a pedir a ella, no a ustedes. Y menos al vago ese que no tiene un recibo de trabajo en su vida", dijo Maradona en relación a Machuca.



Con su sobrino, las cosas están de mal en peor: "Ese que tenés al lado nunca fue mi sobrino. Fue ladrón, chorro y drogadicto. Fuma paco. Primero para ganarse 100 pesos estuvo con Verónica Ojeda, después hizo de muñeco de goma, después hizo de pu..., después hizo de todo. Y ahora lleva la gorrita para hacer unos mangos más. No sé cómo se manejan ustedes, pero yo no le daría ni un sope. Decile que venga a hablar conmigo mano a mano, que le bajo los dientes. Hay violencia que duele más, que venga tu hermana y lloren por el hijo. Es un piojo resucitado", disparó un Maradona absolutamente encendido.

Maradona viajará a principios de agosto a Bielorrusia para asumir como presidente del Dinamo Brest.

Por otro lado, el Diez también se despachó contra su exesposa, Claudia Villafañe, y el abogado Fernando Burlando: "El partido lo tengo ganado yo. Lo estoy ganando 5 a 0 y el árbitro dio dos minutos de descuento. Si quiere, le doy un minutos más. En Argentina, en Estados Unidos. Y con Matías Morla (su abogado) descubrimos dos departamentos más que tenían ellos, junto con mi hermano Raúl, la mujer y los hijos. ¿Qué me va a decir Burlando a mí? Que no se haga el pelot... ¿Vos te creés que Burlando era así? Preguntale cuántas operaciones tiene. Está todo hinchado de las operaciones que se hizo en la cara, en las orejas, en la nariz".



También habló de sus hijos: "Quiero ver a Diego Fernando. A Benja (Agüero) también. No hablo con Dalma y Gianinna por el hecho de tener un juicio con la madre. Ellas toman parte por la madre y qué les puedo decir".