Un crack. Damián Batallini es clave en el buen momento de Argentinos Juniors. El jugador dice que si lo llaman de River, va con gusto.

El mediocampista y figura de Argentinos Juniors Damián Batallini aseguró ayer que le "encantaría" recibir un llamado del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, en medio de los rumores que lo vinculan para el próximo mercado de pases.

"Sería un orgullo y algo muy lindo que me llame. Es muy difícil decirle que no a Gallardo. Todavía no me llamó igual, (risa). River es uno de los mejores equipos del mundo", apuntó.

"Yo creo que estaría a la altura de River. Estoy bastante maduro y llevo varios años jugando en Primera. Con Heinze, que también es un técnico que pide intensidad, me sentí muy bien", afirmó.

"Gallardo es un gran entrenador, sabe mucho. Los entrenamientos son intensos y hay que estar siempre al 100% y es lindo porque potencia al jugador. Sería lindo disfrutarlo también por lo que fue como jugador. Me gustaría aprender de él", aseguró.

Batallini (23 años) es vital en Argentinos. Jugó 14 partidos en este semestre e hizo dos goles.

"Argentinos necesita dinero. En varios mercados de pases, me pidieron que me quede y me quedé. Es una deuda que tienen conmigo, saben que yo quiero seguir creciendo en lo personal. Le dije a mi representante que, una vez que termine el torneo, nos sentemos a hablar. Es lindo que el técnico de River me tenga en carpeta. Trato de estar tranquilo. Es importante terminar el año de buena manera", cerró.

Por otro lado, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, comenzó a diagramar el equipo que el domingo recibirá a San Lorenzo por la fecha 16 de la Superliga sin los lesionados Ignacio Fernández y Milton Casco y a la espera de las recuperaciones de Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz.

Fernández tiene un desgarro de grado uno en el aductor derecho, mientras que Casco no se recuperó aún de la distensión en el isquiotibial derecho que sufrió en la final de Copa Libertadores.

"Nacho", quien padeció la lesión el sábado pasado ante Newell"s, se entrenó de manera diferenciada. En tanto, Casco efectuó ejercicios en el gimnasio de Ezeiza.

Ambos intensifican sus respectivas recuperaciones para estar disponibles de cara a la final de la Copa Argentina Central Córdoba.



Copa Argentina

El árbitro Facundo Tello dirigirá la final de la Copa Argentina entre River y Central Córdoba de Santiago del Estero, el 13 de este mes en Mendoza (a las 21.10). Tello fue designado ayer junto a Gabriel Chade como primer asistente, Facundo Rodríguez como segundo asistente y Pablo Echavarría como cuarto árbitro.