El tenista Diego Schwartzman, número uno del equipo nacional de Copa Davis que enfrentará a Chile mañana y el sábado por la Zona Americana I de ascenso, admitió hoy que uno de sus objetivos para este año es ‘dejar a la Argentina en el Grupo Mundial‘, luego de haber integrado la formación que se fue al descenso hace siete meses.

‘Este año me gustaría dejar a la Argentina de nuevo en el Grupo Mundial, ese es uno de mis objetivos y por esa razón fui el primero en decirle el año pasado a (Daniel) Orsanic que estaba disponible para jugar durante todo el 2018‘, reveló el ‘Peque‘ Schwartzman, en una nota que concedió a la prensa luego del sorteo de la serie entre los países sudamericanos efectuada en un hotel céntrico de San Juan.

El tenista, nacido en la Capital Federal hace 25 años, atraviesa el punto máximo de su carrera tras haber alcanzado esta semana el puesto 15 en el ranking mundial de la ATP, la mejor ubicación desde que comenzó a jugar al tenis, y mañana jugará el segundo punto de la serie ante Chile, frente a Christian Garín, luego de la apertura que harán desde las 14 Nicolás Kicker y Nicolas Jarry.

‘Si bien tengo el ranking más alto no me considero para nada el líder del equipo, al contrario, soy uno más. Quiero demostrar todos mis progresos en la Davis y tengo muchas expectativas para mi partido con Garín, espero darle el punto a mi país‘, añadió Schwartzman.

El tenista surgido del Club Náutico Hacoaj conquistó este año el ATP 500 de Río de Janeiro (había sido campeón en Estambul, en 2016) y se consolidó entre los 15 primeros del mundo, en la Argentina solo por debajo del tandilense Juan Martín Del Potro, sexto tenista del planeta.

‘No me conformo con lo que hice, quiero seguir evolucionando, me gusta mucho la competencia y creo que me falta mejorar muchas cosas aún para estar al nivel de los mejores‘, expresó Schwartzman. El tenista, hincha fanático de Boca, se refirió finalmente al partido que los ‘Xeneizes‘ le ganaron anoche a Junior de Barranquilla por 1-0 en la ‘Bombonera‘, con un gol del cordobés Cristian Pavón, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América.

‘El domingo pasado fui a la cancha contra Talleres y anoche seguí el partido por televisión en el hotel. Boca jugó muy bien en el primer tiempo, en el segundo se quedó un poco y terminamos ganando con lo justo‘, expresó el ‘Peque‘ Schwartzman.